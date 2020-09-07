Fatih Akyel'den transfer itirafı! Adanaspor...

TFF 1.Lig ekiplerinden Adanaspor ile el sıkışan Teknik Direktör Fatih Akyel yeni yabancı transferlerinin takıma katılmaya başladığını, lige kısa süre kala eksikleri tamamlamaya çalışacaklarını ve uzun lig maratonunda ellerinden gelenin en iyisini ortaya koyacaklarını kaydetti.

Takımın Bolu kampının sonuna yetiştiklerini belirten Fatih Akyel, “Transferlerimiz yavaş yavaş geliyor. Bolu’daki kamp döneminin sonuna denk geldik. Geleli 2-3 gün oldu. Yabancı oyuncular gelecek ve takıma katılacak. Hazır olmayan oyuncularımız var. Onları hazırlayıp lige en iyi şekilde gireceğiz. Önümüzdeki hafta lig başlıyor; İstanbulspor maçımız var. Elimizden geleni yapıp takımı hazırlayacağız ve sahaya çıkacağız” dedi.

"Geç kalındı ama şartlar bu"

Uzun lig maratonuna kadro derinliğinin yeterli olup olmadığına ve lige bir hafta kala gelecek transferlerin takıma uyum sürecine değinen Fatih Akyel, “Transferlerimizle kadromuz genişleyecek. Bu hafta transfer konumuzu da kapatacağız. Evet biraz geç kalınmış ama yapacağımız bir şey yok. Hoca ekibi olarak biz de geç katıldık. Şartlar böyle. Eksikleri, ihtiyaçları oyuncularla birlikte tamamlayacağız” diye konuştu.

"Forvet ve kanat takviyesi istedik"

Ligin başlamasına sayılı günler kala kulüp yönetiminden forvet ve kanat transferi istediğinin altını çizen Akyel, “Forvet ve kanat takviyesi istedik. Elbette ki tavsiye ettiğimiz oyuncular oldu. Yönetimimiz şuan onlarla ilgileniyorlar. Bu takviyelerle takımı güçlendirmek istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Kweuke bugün takımda

21 yaşındaki sol kanat Adolphe Belem takıma katıldı. 4 veya 5 yabancı oyuncu daha kadroda yer alacak. Alternatifli olarak görüşmeleri yapılan bu oyuncuların yarın netlik kazanması bekleniyor. Öte yandan Rizespor’da kaptan olarak forma giymiş Kamerunlu golcü Leonard Kweuke bugün takıma katılacak. Akyel yeni oyuncusu için, “O iyi bir oyuncu. Kronik bir sakatlığı vardı. Doktorları ve kondisyonerleriyle görüştük hazır olduğunu söylediler. O da oynamak istediğini dile getirdi. Bugün takıma katılacak” dedi.

İsrail’den Ismaeel geliyor

Transfer çalışmalarında hız kesmeyen Adanaspor İsrail’de Ironi Kiryat Shmona Kulübü’nde forma giyen 26 yaşındaki Müslüman sol açık oyuncusu Ismaeel Ryan ile de anlaşma sağladı. Oyuncunun yarın takıma katılacağı öğrenildi. Adanaspor’da önümüzdeki hafta başlayacak lig maratonu öncesinde bu hafta kendi sahasında, yeni oyuncuların da performanslarını ortaya koyabilecekleri hazırlık maçı yapılması planlanıyor.

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