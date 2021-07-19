Fatih Akyel: 'Galatasaray yönetimi yanlış yaptı, kadroyu dağıttı! Fenerbahçe'de unutamadığım an...'

Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da forma giyen eski milli futbolcu Fatih Akyel, Spor Arena'dan Uğur Yapıcı'nın sorularını yanıtladı. Galatasaray'a karşı bir 'keşke'sinin olmadığını söyleyen Akyel, Fatih Terim'in çağırması halinde ekibinde çalışmak isteyeceğini ifade etti. 43 yaşındaki çalıştırıcının sorularımıza verdiği yanıtlar şu şekilde;

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3.Lig Grup 1'de yer alan Arnavutköy Belediyespor'un teknik direktörü oldunuz. Buradaki misyonunuzu ne olarak görüyorsunuz?

Daha önce 2. Lig takımlarında çok görev aldım, Arnavutköy Belediyespor’dan önce ise 1. lig ekibi Adanaspor’da kısa süre çalışmıştım. Bu sene Arnavutköy Belediyespor’da olmamın sebeplerinde birisi İstanbul’da olması. Başkanımız benimle konuştuğunda çok iyi projelerinin olduğunu ve bu projelerle yukarıya kadar takımı çıkartmak istediğini söyledi. Bu teklif bana cazip geldi ve anlaştık, inşallah hedeflerimiz doğrultusunda ilerleriz.



Teknik direktörlükte yaş kriterini önemsiyor musunuz?

Yaş kriterini ben önemsemiyorum birçok genç hoca çalışıyor, çok güzel bir şey. İnsan çalışır ve araştırırsa tecrübe kriterini rahatlıkla kapatabilir.

2014'ten bu yana antrenörlük yapıyorsunuz. Süper Lig ekiplerinde şu ana kadar neden görev almadınız?

6 senelik teknik adamlık kariyerim var. Süper Lig’de olmayı tabii ki isterim ama şartlar buna uygun olmadı. İnşallah bundan sonra olabilir, hedeflerim var. Tepeden inme torpille değil tırnaklarımla kazıyarak bir yerlere gelebilmek benim için daha önemli.

Fatih Terim ile ilişkiniz nasıl?

İlişkimiz gayet iyi, kendisiyle çok genç yaşta çalıştım ve çok şey öğrendim. Bize katkısı çok fazladır ondan gördüğüm bazı şeyleri zaman zaman takımlarda uyguluyorum. Fatih Terim Türk futbolunun duayenlerinden, zaman zaman görüşüp tecrübelerinden yararlanıyoruz.

Fatih Terim’in ekibinde Selçuk İnan ve Necati Ateş görev alıyor. Levent Şahin ve Ümit Davala ayrıldı. Ekibi yeterli buluyor musunuz?

Ayrılan Levent Şahin ve Ümit Davala tecrübeli isimlerdi, onlar kendilerine yeni bir yol çizmişler. Zamanı geldiğinde ayrılmak gerekiyor, bana göre çok doğru bir iş yapmışlar. Fatih hocanın şu anki ekibine bakıldığında belki çok tecrübeleri olmayabilir ama çok çalışarak bu sorunları halledebilirler. Fatih Terim ekibine 1-2 kişiyi daha alacaktır, tecrübeli hocalar genç hoca yetiştirmiyor deniliyor Fatih hoca Necati Ateş ve Selçuk İnan’ı yetiştirecektir.



Fatih Terim ekibinde olması için size yönelik bir istekte bulunsa ne dersiniz?

Tabii ki seve seve herkes gider neden olmasın o bizim hocamızdı ama hocanın kendi düşünceleri ve kendi ekibi var, herkes kendi kulvarında gidiyor.



Kadro kalitesi olarak 4 büyüklerden hangisini daha önde görüyorsunuz?

Henüz takımların transferleri bitmedi bunu ancak bittikten sonra söyleyebilirim. Beşiktaş’ın oturmuş bir kadrosu var, Galatasaray’da büyük bir değişim olacaktır.



Galatasaray'ın sağ bek mevkisinde bir eksiklik görüyor musunuz?

Galatasaray geçen sezon sadece sağ beklerinden değil birçok oyuncusundan yeterli performansı alamadı. Ona rağmen şampiyonluğu averajla kaçırdı, birçok bölgede değişiklik olacaktır.



1997-2001 arasında Galatasaray’da çok büyük başarılar kazandınız, başkan Burak Elmas o dönem futbol şube sorumlusuydu. Burak Bey’in o yıllardaki çalışmasını, Galatasaraylılığını tarif edebilir misiniz?

Bizim zamanımızda Burak başkan genç ve tecrübesizdi ama zamanla o tecrübeyi kazandı. Şimdi istenilen tecrübesi var en büyük destekçisi ise Fatih Terim. Her şeyi sorup akıl alabileceği bir hocaya sahip. Burak Elmas’ın en büyük yardımcısı Fatih Terim olacaktır.



Fenerbahçe Vitor Pereira ile yeni bir başlangıç yapıyor. Pereira başarılı olacak mı?

Kuracakları kadroya bağlı. İkinci Vitor Pereira dönemi olmalı mıydı soru işareti, ilk döneminde tutmadı. Kötü bir antrenör değil belki bu dönem başarılı olabilir, her şey iyi kadro kurmaya bağlı.



Sergen Yalçın ile takım arkadaşı olmuştunuz, Beşiktaş’taki performansını nasıl yorumlarsınız?

Sergen hoca işini bilir, yapacağı transferlerle şampiyonluk yarışında olacaktır.

Soru - Cevap



Galatasaray'a karşı bir keşken var mı?

Hayır, orada başarılarımız var ve daha önce yapılmayanları yaptık. Bizler profesyoneliz her zaman söylüyorum futbolcunun kulüp değiştirmesi kendisinin elinde değil yöneticilerin elindedir. O dönemki Galatasaray yöneticileri bizim değişmemizi istedi. UEFA’yı kazanan kadronun doyduğunu düşündüler ve bizden para kazanıp dağıtmak istediler. Bana göre yanlış yaptılar bu durumlar o zamanki Galatasaray yönetiminin hatasıdır.



Fenerbahçe'deki en unutulmaz an?

Şampiyonlar Ligi’nde Manchester United’a orta sahadan attığım ama sayılmayan gol anımı unutmuyorum.



Birlikte oynadığın en iyi futbolcu?

Gheorghe Hagi.



Teknik direktör olarak en büyük hedefiniz nedir?

Milli Takımda antrenörlük yapmak.