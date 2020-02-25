fastPay ve İstanbul Wildcats’ten espor’un geleceğine güçlü imza

Bu yıl dünya çapında 500 milyon kişiye ulaşması beklenen espor mecrasında ülkemizin bu alandaki ilk kulübü olan İstanbul Wildcats, anlaşma kapsamında fastPay Wildcats olarak anılacak ve kulüple çeşitli projeler hayata geçirilecek. Dijital cüzdana ait çok sayıda özelliği bulunan fastPay’de kullanıcılar, tüm bankalara ait kredi kartları ve banka kartlarını kullanarak dijital oyun kodları satın alımını da gerçekleştirebiliyor.

3 milyonu aşkın kayıtlı kullanıcısı bulunan ve ödeme sistemi olarak Türkiye’de finansal kapsayıcılık vizyonuna öncülük eden fastPay 1500'ü aşkın lisanslı oyuncusu ve 85 spor kulübü ile ülkemizde her geçen gün daha büyük bir pazar haline gelen espor alanında önemli bir iş birliği gerçekleştirdi.

Buna göre Türkiye’nin ilk profesyonel espor kulübü olan İstanbul Wildcats tüm oyun platformlarında fastPay Wildcats olarak yer alacak. Anlaşma kapsamında ayrıca çeşitli özel projeler de hayata geçirilecek.

Global düzeyde yükselen trend: espor

Her geçen gün daha fazla kitleye ulaşan espor’un, araştırma şirketi Newzoo'nun ‘Küresel espor Pazar Raporu’na göre dünya çapında 2019 yılında 443 milyon kişiye ulaştığı öngörülürken, 2020 yılında toplam espor izleyici sayısının 2019'a kıyasla yaklaşık yüzde 12 artarak 500 milyon kişi dolaylarına ulaşması bekleniyor.

Rapora göre geçen yıl espor gelirlerinin dünya çapında 1,1 milyar dolar mertebesine ulaştığı tahmin edilirken, ilk üç gelir kalemine bakıldığında sponsorluk anlaşmalarından 456,7 milyon dolar, medya haklarından 251,3 milyon dolar ve reklamlardan 189,2 milyon dolar gelir edildiği belirtiliyor. Küresel espor gelirlerinin 2022'de yılda ortalama yüzde 2,3 artışla 1,8 milyar dolara çıkması bekleniyor.

İstanbul Wildcats hakkında

2006 yılında kurulan, Türkiye’nin ilk profesyonel espor kulübü HWA, 2018 yılında bir yenilenme süreciyle İstanbul Wildcats (IWCats) adını aldı. IWCats, 2006-2012 yılları arasında katıldığı turnuvalarda %99’luk bir başarı oranı yakalarken, bu başarısı sebebiyle Grand Plane Tree unvanını aldı.

Yerli oyuncuları desteklemek ve her zaman kadınlara öncelik tanımak ilkelerine sımsıkı bağlı olan İstanbul Wildcats, 14 farklı oyunda 17 takım; 102 oyuncu ve 10 kişilik teknik & idari kadrosu ile Türkiye, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'nın en büyük ve geniş kadrolu espor kulübü haline geldi. Takım, Türk espor’u için hem bir akademi, hem de bir ekol olma misyonunu sürdürüyor.

Yenilikçi ödeme uygulaması: fastPay

DenizBank müşterisi olsun olmasın herkese açık bir platform olarak hizmet sunan fastPay’de, kullanıcılar tüm bankalara ait kredi kartlarını ve banka kartlarını kullanarak hızlıca dijital oyun kodları satın alabiliyor, hiçbir ek masraf ödemeden istanbulkart ve Kentkart ulaşım kartlarına diledikleri yerde ve zamanda kolayca yükleme yapabiliyor, faturalarını ve site aidatlarını ödeyebiliyor. Türkiye’nin ilk nakitsiz stadyumunu hayata geçiren, anlaşmalı iş yerleri ve e-ticaret ödemelerinde de hayatı kolaylaştıran fastPay, cepten cebe 7/24 ücretsiz para gönderme ve ATM’den kartsız para çekebilme özellikleri de sunuyor.

Sektörde birçok ilkin mimarı olan fastPay, daha önce de dünyada ilk handsfree (bluetooth) ödeme, sesle para çekme ve gönderme gibi yeniliklere imza atmıştı. fastPay; App Store ve Google Play Store’dan ücretsiz indirilebiliyor.

Detaylı bilgi için www.fastpay.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.