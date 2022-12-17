Fas ve Hırvatistan'ın madalya savaşı! Dünya Kupası üçüncüsü belli oluyor

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2022 Dünya Kupası’nın üçüncülük maçında bu akşam Fas ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Khalifa Stadı’nda saat 18.00’de başlayacak mücadeleyi Katarlı hakem Abdurrahman Al Jassim yönetecek.

Dünya Kupası’nda yarı final oynayan ilk Afrika ekibi unvanını alan Fas’ta, sakatlığı bulunan Romain Saiss forma giyemeyecek. Hırvatistan’da ise eksik yok.

HIRVATLAR 1998'DE DE ÜÇÜNCÜ OLMUŞTU

İki ülke, Katar’daki organizasyonda aynı grupta yer almıştı. F Grubu’nun ilk maçında karşı karşıya gelen iki takım sahadan 0-0 beraberlikle ayrılmıştı. Hırvatistan, Fas karşısında kazanırsa 1998’den sonra ikinci kez dünya üçüncüsü olarak turnuvayı tamamlayacak. Avrupa temsilcisi, 2018 Dünya Kupası’nda da finale yükselme başarısını göstermiş ve Fransa’ya 4-2 yenilerek ikinci olmuştu.

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