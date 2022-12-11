Fas - Portekiz maçında sakatlanan Beşiktaşlı Romain Saiss: Tek bacakla oynadım

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2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Portekiz'i 1-0 yenerek adını yarı finale yazdıran ve Fransa ile eşleşen Fas'ta kaptan Romain Saiss endişesi yaşanıyor.

İspanya maçında sakatlanan ancak mücadeleye devam eden Romain Saiss, Portekiz maçına da ilk 11'de başladı. Başarılı bir maç geçiren Saiss, maçın 55. dakikasında sakatlandı. Bir süre tedavi edilen Beşiktaşlı stoper, 57. dakikada büyük üzüntü içerisinde sedyeyle kenara alındı ve yerine Achraf Dari oyuna girdi.

"TEK BACAKLA OYNADIM"

Portekiz zaferi sonrası açıklamalarda bulunan Saiss; "Tarih yazdık. Takım olarak başarımızdan gurur duyuyoruz. Tüm Fas halkı Milli takımlarıyla bu hayali yaşamak istiyordu. Neyi başardığımızın tam olarak farkında değiliz. Sonsuza kadar hatırlayacağımız anıları yaşıyoruz. Maceraya devam etmek ve halkımızla bu hayali yaşamaya devam etmek istiyoruz." dedi.

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Sakatlığının durumu ve yarı final maçında oynayıp oynamayacağı hakkında da konuşan deneyimli stoper; "Sakatlığıma bakacağız. 55 dakika neredeyse tek bacakla oynadım. Yarı final maçına da çıkmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Takımıma yardım etmek istiyorum." sözlerini kullandı.