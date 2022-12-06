Canlı anlatım: Fas-İspanya maçı(2022 Dünya Kupası)

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2022 Dünya Kupası son 16 turunda Fas ile İspanya karşı karşıya geliyor. Katar'da düzenlenen turnuvada sergilediği performansla dikkatleri üzerine toplayan Fas, F Grubu'nu 7 puanla lider tamamlamıştı. İspanya ise E Grubu'nu 4 puan ve averajla ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı.

CANLI ANLATIM

FAS 0-0 İSPANYA

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

FAS: Bounou, Mazraoui, Aguerd, Saiss, Hakimi, Amrabat, Amallah, Ounahi, Boufal, Ziyech, En-Nesyri.



İSPANYA: Simon, Llorente, Rodri, Laporte, Alba, Gavi, Busquets, Pedri, Ferran, Asensio, Olmo.

FAS - İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fas-İspanya maçı Education City Stadı'nda oynanıyor. Maç, saat 18.00'de başladı. Müsabakayı Arjantinli hakem Fernando Rapallini yönetiyor. Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

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FAS BU ETABA NASIL GELDİ?

Fas, Hırvatistan'la golsüz berabere kalarak Katar'daki serüvenine başlamıştı. Sonrasında Belçika ve Kanada'yı yenip F Grubu'nu 7 puanla lider bitirerek Son 16 vizesi aldı.

İSPANYA'NIN GRUP ETABI SERÜVENİ

Kosta Rika'yı 7-0 yenen, Almanya ile 83'te yediği gol sonrası 1-1 berabere kalan İspanya; grubun son maçında, Japonya karşısında sahada sergiledikleri duruşa bakılırsa Brezilya ile Arjantin'le ilerleyen turlarda eşleşmemek için Son 16 turunda Fas'ı tercih etti.

Fas'ı geçerlerse muhtemelen Portekiz, devamında da "Fransa-İngiltere" galibiyle oynayacaklar.

TD Luis Enrique, basın toplantısında bu iddiaları reddetti.

"Şampiyon olmak için herkesi yenmek zorundasınız. Bir tercih yaptığımız doğru değil. Japonya karşısında iyi değildik ve Fas'la eşleştik. Önümüze bakıyoruz, Fas'ı yenmek için sahada olacağız..." dedi.