×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fas ile Mali yenişemedi, liderliğnii sürdürdü!

Güncelleme Tarihi:

#Afrika#Fas#Mali
Fas ile Mali yenişemedi, liderliğnii sürdürdü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2025 01:10

Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nun ikinci haftasında Fas ile Mali 1-1 berabere kaldı.

Haberin Devamı

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) A Grubu'nda iki maç oynandı.

Başkent Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadı'nda, ev sahibi Fas ile Mali karşı karşıya geldi.

Fas, Brahim Diaz'ın 45+5'daki penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya hızlı başlayan Mali, 64. dakikada Lassine Sinayoko'nun penaltıdan attığı golle beraberliği sağladı.

Gözden KaçmasınMısır, Afrika Uluslar Kupasında 2de 2 yaptıMısır, Afrika Uluslar Kupası'nda 2'de 2 yaptı!Haberi görüntüle

Grubun diğer maçında ise Zambiya ile Komorlar 0-0 berabere kaldı.

A grubunda oynanan iki maçın ardından dört puan toplayan Fas, liderliğini korudu.

Mali iki puanla ikinci, aynı puana sahip Zambiya üçüncü, bir puanla Komorlar da son sırada yer aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Afrika#Fas#Mali

BAKMADAN GEÇME!