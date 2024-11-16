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Fas, Gabon'u 4 golle devirdi! Youssef En Nesyri...

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#Fas#Gabon#Afrika Kupası
Fas, Gabonu 4 golle devirdi Youssef En Nesyri...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2024 00:06

Fas, Youssef En Nesyri'nin gol attığı maçta Gabon'u 4-1 mağlup etti.

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Afrika Uluslar Kupası Elemeleri Grup B 5. hafta maçında Fas, deplasmanda Gabon ile karşı kozlarını paylaştı. Fas, sahadan 5-1'lik skorla galip ayrıldı.

Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 17'de Jamal Harkass, 20 ve 23'te Brahim Diaz, 81'de Youssef En-Nesyri ve 90'da Ismael Saibari kaydetti. Gabon'un tek golünü ise 4'te Denis Bouanga attı.

Amrabat maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Youssef En-Nesyri ise maça yedek kulübesinde başladı. 64. dakikada oyuna dahil oldu.

Fas, bu maçın ardından grupta puanını 15'e yükseltti. Gabon 7 puanda kaldı.

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#Fas#Gabon#Afrika Kupası

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