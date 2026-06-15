Fas Federasyonu Başkanı Lekjaa'dan Lamine Yamal'a gönderme!

Haberin Devamı

Lekjaa, verdiği bir röportajda, babası Faslı yıldız futbolcuyu ikna etmek için İspanya'da birkaç kez toplantı yaptıklarını ancak Yamal'ın İspanya'yı seçtiğini açıkladı.

Futbolcunun tercihine saygı duyduğunu belirten Lekjaa, "Ona başarılar diliyorum. Doğru seçim yapıp yapmadığını ona göstermek için bir finalde karşılaşmayı umuyorum." dedi.

Avrupa ülkelerinde doğmuş Fas kökenli futbolcuları milli takıma çekmedeki başarılarına değinen Lekjaa, "Biz, Afrika turnuvalarında düzenli rekabet etme ve Dünya Kupalarına katılma fırsatı sunan bir ülkeyiz. Bu istikrarlı uluslararası proje oyuncuları cezbediyor." değerlendirmesinde bulundu.