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Fas Federasyonu Başkanı Lekjaa'dan Lamine Yamal'a gönderme!

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#Lamine Yamal#Fas Futbol Federasyonu#Fouzi Lekjaa
Fas Federasyonu Başkanı Lekjaadan Lamine Yamala gönderme
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2026 11:11

Fas Futbol Federasyonu Başkanı Fouzi Lekjaa, Lamine Yamal'ın İspanya Milli Takımı'nı seçmesi nedeniyle iki ülkenin finalde karşılaşmasını temenni ettiğini söyledi.

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Lekjaa, verdiği bir röportajda, babası Faslı yıldız futbolcuyu ikna etmek için İspanya'da birkaç kez toplantı yaptıklarını ancak Yamal'ın İspanya'yı seçtiğini açıkladı.

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Futbolcunun tercihine saygı duyduğunu belirten Lekjaa, "Ona başarılar diliyorum. Doğru seçim yapıp yapmadığını ona göstermek için bir finalde karşılaşmayı umuyorum." dedi.

Avrupa ülkelerinde doğmuş Fas kökenli futbolcuları milli takıma çekmedeki başarılarına değinen Lekjaa, "Biz, Afrika turnuvalarında düzenli rekabet etme ve Dünya Kupalarına katılma fırsatı sunan bir ülkeyiz. Bu istikrarlı uluslararası proje oyuncuları cezbediyor." değerlendirmesinde bulundu.

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#Lamine Yamal#Fas Futbol Federasyonu#Fouzi Lekjaa

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