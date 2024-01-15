Faruk Koca, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısına katıldı! 'Helalleşmek istedim'

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Kulüpler Birliği Vakfı'nın Maslak'taki binasında gerçekleştirilen toplantıya MKE Ankaragücü Kulübü’nün eski Başkanı Faruk Koca da katıldı.

Toplantının ilk bölümünde yer alan Koca, Süper Lig takımlarının başkan ve yöneticilerine veda ettikten sonra toplantıdan ayrıldı.

Toplantıdan ayrılırken basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Faruk Koca, "Vedalaşmak için geldim. 1,5 yıl beraber çalıştık. Vedalaşmak, helalleşmek istedim. Birlikte mesaimiz oldu. Sağ olsunlar bugün gelmemi istediler, ben de bu sebeple geldim. Olayı anlattım. Sağ olsunlar dikkate aldılar. Futbolda bu saatten sonra inşallah bu olay üzerine bazı hakem kararları ve futbolun marka değeri için düzelme vesilesi olur. Bekliyoruz" diye konuştu.

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Yargı sürecinin devam ettiğini söyleyen Faruk Koca, Pişmanlık duyup, duymadığı sorusuna ise, "Benim yargı sürecim devam ediyor. Futbolla ve bu olaylarla ilgili bir değerlendirme yapacağım ama bugün değil" şeklinde cevap verdi.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Faruk Koca'yı toplantıdan ayrılışı sırasında dışarı çıkarak uğurladı.