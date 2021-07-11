Faruk Akkoyun kimdir, kaç yaşında, nereli? Faruk Akkoyun'un biyografisi

ocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un güreşçisi Faruk Akkoyun, 22 Şubat 1984 yılında Kocaeli'de doğdu. Boyu 1.88, kilosu ise 99'dur. 2014 yılında Kandıra Namazgah yağlı güreşlerine başpehlivan olarak adını tarihe yazdırmıştı. 2018 yılında ise geçirdiği bir sakatlık nedeni ile müsabakadan çekilmişti.