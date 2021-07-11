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Spor Arena
Haber Giriş: 11.07.2021 - 15:43 | Son Güncelleme:

Faruk Akkoyun kimdir, kaç yaşında, nereli? Faruk Akkoyun'un biyografisi

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Faruk Akkoyun kimdir, kaç yaşında, nereli? Faruk Akkoyun'un biyografisi

Faruk Akkoyun Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dikkat çeken isimlerden biri oldu. 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde çeyrek finalde rakibini yenen İsmail Koç, Orhan Okulu, Ali Gürbüz ve Faruk Akkoyun yarı finale çıktı. Peki, Faruk Akkoyun kimdir, nereli?

ocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un güreşçisi Faruk Akkoyun, 22 Şubat 1984 yılında Kocaeli'de doğdu. Boyu 1.88, kilosu ise 99'dur. 2014 yılında Kandıra Namazgah yağlı güreşlerine başpehlivan olarak adını tarihe yazdırmıştı. 2018 yılında ise geçirdiği bir sakatlık nedeni ile müsabakadan çekilmişti.

 

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