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GeriFutbol Farouk Miya, Ömer Ali Şahiner ve Uğur Demirok'tan ortak mesaj: Konyaspor küme düşmeyecek
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Haber Giriş: 14.07.2020 - 00:23,Son Güncelleme:

Farouk Miya, Ömer Ali Şahiner ve Uğur Demirok'tan ortak mesaj: Konyaspor küme düşmeyecek

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Farouk Miya, Ömer Ali Şahiner ve Uğur Demirok'tan ortak mesaj: Konyaspor küme düşmeyecek
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Konyaspor'un Başakşehir'i 4-3 yendiği maç sonrası Farouk Miya, Ömer Ali Şahiner ve Uğur Demirok açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de kümede kalma hesapları yapan Konyaspor'da Başakşehir galibiyeti sonrası yeşil-beyazlı futbolcular açıklamalarda bulundu.

Başakşehir'e iki gol atan Farouk Miya "Takım olarak olağanüstü oynadık. Taraftarların, bize olan desteğini karşılıksız bırakmak istemiyoruz. Konyaspor'u ligde tutacağız" ifadelerini kullandı.

Uğur Demirkol da karşılaşma sonrası "İnananlar her zaman kazanır. Konyaspor'u küme düşürmeyeceğiz" dedi.

Ömer Ali Şahiner ise "Kaybedecek çok fazla bir şeyimiz yoktu ama kazandığımız zaman neler kazanabileceğimizi çok iyi biliyorduk. Final haftalarına yakışır bir maç oldu. Konyaspor bir alt ligi hak etmiyor" diye konuştu.

 

Farouk Miya, Ömer Ali Şahiner ve Uğur Demiroktan ortak mesaj: Konyaspor küme düşmeyecek

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