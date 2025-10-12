Faroe Adaları'ndan Dünya Kupası yolunda kritik 3 puan!

Haberin Devamı

Faroe Adaları ile Çekya, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu 7. hafta maçında karşı karşıya geldi.

Faroe Adaları'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

İlk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanan maçta Faroe Adaları, gol perdesini 67. dakikada Sorensen ile açtı. Çekya'dan ise bu gole 78. dakikada Karabec cevap verdi. Ancak konuk ekibin gol sevinci sadece 3 dakika sürdü. Karşılaşmanın 81. dakikasında topu filelere gönderen Agnarsson, Faroe Adaları'na Dünya Kupası yolunda çok kritik bir 3 puan getirdi.

Bu sonucun ardından gruptaki iddiasını son maça taşıyan Faroe Adaları puanını 12 yaptı. Çekya ise 13 puan ile 2. sırada kaldı. Grubun zirvesinde ise 2 maç eksiği bulunan Hırvatistan 13 puanla yer alıyor.

Grubun son maçında Faroe Adaları, Hırvatistan'ın konuğu olacak. Çekya ise evinde Cebelitarık'ı ağırlayacak.

Öte yandan Çekya'da Beşiktaş'ın futbolcularından Vaclav Cerny 87 dakika sahada kalırken, David Jurasek oyuna dahil edilmedi.