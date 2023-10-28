Faroe Adaları ekibi Klaksvik, Avrupa'yı sarsıyor! Birçoğu futbolcu değil...

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Grupta şu ana kadar oynadığı 3 maçta 4 puan toplayan ekip iddiasını sürdürüyor. Kalecisi elektrikçi, forveti CEO olan kadrosunda makinist, satış temsilcisi, muhasebeci, mühendis hatta ressam bulunduran 5 bin nüfuslu kasabanın takımı hikayesine yeni bölümler eklemek için sahada var olmaya devam ediyor.

PiYASA DEĞERi 2.8 MiLYON EURO

Kadrosunun toplam piyasa değeri 2 milyon 810 bin Euro olan Klasvik ilk maçında Slovan Bratislava’ya deplasmanda 2-1 yenilirken Lille ile evinde berabere kaldı. Faroe Adaları ekibi son maçta, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi elemelerinde saf dışı bıraktığı Olimpija Ljubljana’yı da 3-0 gibi net bir skorla yenmeyi başardı.

YENi BiR YILDIZ DOĞUYOR: ViCTOR BONiFACE

Bayer Leverkusen’in sezon başında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise’den 20 milyon Euro’ya transfer ettiği Victor Boniface ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Union Saint-Gilloise ile 49 maçta 17 gol 12 asistlik skor katkısı veten 22 yaşındaki oyuncunun Leverkusen kariyeri de son derece görkemli başladı. Alman ekibinin formasıyla 12 maça çıkan oyuncu 10 gol, 4 asistlik performans sergilerken dünya basını onun için ‘yeni bir yıldız doğuyor’ yazıları yazmaya başladı.

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NUNEZ SEViNCi BiLE KAÇIRDI

Liverpool’un golcüsü Darwin Nunez’in, Avrupa Ligi’nde Toulouse ile oynadıkları maçta kaçırdığı gol gecenin olayı oldu. Liverpool maçı 5-1 kazanırken Nunez, ilk yarı bitmeden takımının üçüncü golünü attı ancak 65. dakikada bomboş kale ile karşı karşıya kaldı ve şutu direkten geri döndü. Ryan Gravenberch dönen topu alıp Liverpool’un maçtaki dördüncü golünü attı. Kaçırdığı gole çok üzülen oyuncu ardından yerden kalkarak takım arkadaşını tebrik etti ancak sevince bile geç kaldı.

XABi ALONSO IŞILDIYOR

Bayer Leverkusen ile bu sezon Bayern Münih hegemonyasını yıkmakta kararlı olan Xabi Alonso, UEFA Avrupa Ligi’nde de fırtına gibi esiyor. Futbolculuk kariyerinden sonra teknik adamlık kariyerinde de son derece başarılı olan Alonso ismi şimdiden Liverpool ve Real Madrid ile anılmaya başladı. Geleceğin teknik adamı olarak gösterilen İspanyol bugüne kadar çalıştığı teknik adamların bir karması olarak gösteriliyor.

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CELTiC, UEFA’YI YiNE DiNLEMEDi

İskoç ekibi Celtic’in Şampiyon Ligi’nde İspanyol ekibi Atletico Madrid’i konuk ettiği maçta taraftarı, bayrak açarak Filistin’e destek verdi. Celtic taraftarları, maç öncesinde tribünün bir bölümünde Filistin bayraklı koreografi de yaptı. Celtic Taraftarlar Derneği, maçtan önce yaptıkları açıklamada, “Tribünlerde siyasi görüşlerini ifade etme hakkına sahip olduklarını” ifade etmişti. Celtic taraftarları, önceki yıllarda da tribünlerde bayraklar ve çeşitli pankartlarla Filistin’e destek vermişti.

PEPE’DEN TARiHi REKOR

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Pepe, Şampiyonlar Ligi’nde rekor kırdı. Antwerp-Porto maçında ilk 11’de maça başlayan Pepe, Devler Ligi tarihinde forma giyen en yaşlı oyuncu oldu. Pepe, 40 yaş 241 gün ile daha önce Milan’da forma giyen Costacurta’ya ait olan 40 yaş 211 günlük rekoru kırdı.

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