Farioli'den İspanya'yı yıkan Deniz Gül'e övgü dolu sözler: İnanılmaz bir yeteneğe sahip

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2025 16:41

Porto Teknik Direktörü Francesco Farioli, Milli Takım'ımızın İspanya ile 2-2 kaldığı maçta ilk gülü atan Deniz Gül hakkında konuştu.

Bir dönem ülkemizde Alanyaspor ve Karagümrük'ü de çalıştıran, Porto teknik direktörü Francesco Farioli, A Milli Futbol Takımı'mızın son olarak oynadığı İspanya maçında ağları sarsan Deniz Gül hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

Farioli, yaptığı açıklamda Deniz için "Fiziksel olarak inanılmaz bir yeteneğe sahip." dedi.

Genç teknik adamın basın toplantısındaki açıklaması şu şekilde oldu:

Deniz Gül hakkında kendimi açıkça ifade ettim. Fiziksel olarak inanılmaz bir yeteneğe sahip. Hızlı ve zeki bir oyuncu. Güvenebileceğimiz bir oyuncu. Onun niteliklerini geliştirmek için farklı olanaklar sunmak bize düşüyor. Çift forvetle oynamak, Porto'da denemeyi düşündüğümüz bir seçenek.

