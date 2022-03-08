Farioli şov yaptı, Hikmet Karaman'ın sözleri olay oldu! İstatistiklerde büyük fark...

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Alanyaspor, Kayserispor karşısında geriden gelip 2-1'le kazanırken devre arası transfer döneminde kadroya katılan 20 yaşındaki Erencan Yardımcı, takımına Kayserispor deplasmanında 3 puanı getiren isim oldu.

Francesco Farioli'nin Eyüpspor ile oynanan hazırlık maçında beğenip kadrosuna dahil ettiği futbolcunun golü epey ses getirdi. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın Eyüpspor'a gönderdiği futbolcunun transferi olay çıkartmıştı. Sarı kırmızılıların FFP düzenlemesi için takımdan gönderdiği iddia edilen futbolcu Eyüpspor'da bu sezonun ilk yarısında daha fazla forma şansı bulmaya başlamıştı.

HİKMET KARAMAN'IN FARİOLİ SÖZLERİ SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, karşılaşmanın son saniyelerinde kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı ve basın toplantısına katılamadı.



Öte yandan Hikmet Karaman'ın kırmızı kart gördüğü maçın ardından tecrübeli teknik adamın Ocak ayında yaptığı açıklamalar akıllara geldi. Karaman o dönem "Geriden oyun kurmayı bazı genç antrenörler ısrarla yapmaya çalışıyor. Ben gülüyorum ya. Bana karşı geriden oyun kursunlar bakalım da görelim. Her maç 3'lük yaparız!" demişti.

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İSTATİSTİKLERDE ALANYASPOR 'FARK'I

Ancak Alanyaspor maçın başından sonuna kadar üstün oynadığı karşılaşmada yüzde 64 topa sahip olma yüzdesiyle mücadele etti. Kayserispor rakip kaleye 3 şut atarken, Alanyaspor bu değerde 15 şut istatistikleriyle oynadı.

Ev sahibi ekibin gol beklentisi 0.30 olarak göze çarptı. Alanyaspor'da ise bu rakam 2.36'ya ulaştı. Ayrıca toplam pas adetleri baz alındığında da ciddi bir fark görüldü. Kayserispor maçı 263 isabetli pasla tamamlarken Alanyaspor 531 isabetli pasla mücadeleyi tamamladı.

MAÇ SONU NELER DEDİLER?

Yukatel Kayserispor Yardımcı Antrenörü Taşkın Aksoy, "Maalesef istediğimiz gibi bir maç gerçekleştiremedik. Alanyaspor’u tebrik etmek istiyoruz. Pozisyon üretmekte zorlandık. Rakibe fazla pozisyon verdik, zorlandık. Güzel bir gol ile öne geçtik ama maalesef skoru koruyamadık. İkinci yarı Alanyaspor daha baskın oynadı. Net olmayan toplara genelde Alanyaspor sahip oldu. Kontra atakları acemice harcadık. İyi kontra ataklar yakaladık ama gol pozisyonu üretemedik. Bu maçı iyi analiz edip Konyaspor maçına hazırlanacağız" diye konuştu.

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Aytemiz Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Felipe Sanchez Mateos ise "Elbette bugünkü galibiyetten dolayı mutluyuz. Arkadaşlarımızın sahada verdiği mücadeleyle biz de mutlu olduk. Tabii bugün evinde 30 puan yapan bir takım vardı. Takım arkadaşlarımız ve oyuncularımızı tebrik ediyorum. Maçta 1-0 geriye düştükten sonra bile mücadele etmeye devam ettiler. Sahada güzel bir mücadele oldu. Genç arkadaşlarımız Oğuz ve Erencan bugün gol attılar. Kendilerini de tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.