Farense - Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Portekiz Kupası son 16 karşılaşması!

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Farense - Benfica maçı futbolseverler tarafından heyecanla takip ediliyor. Portekiz Kupası son 16 turu maçında bugün Farense evinde Benfica’yı ağırlıyor. Milli futboclularımızdan Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nun formasını giydiği Benfica maçları ülkemizde de büyük bir ilgi görüyor. Zorlu karşılaşma öncesi maçın yayın kanalı ve saati kontrol ediliyor. Peki, Farense - Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel 11’ler!

FARENSE - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Portekiz Kupası son 16 turunda bu akşam Farense evinde Benfica’yı konuk ediyor. Karşılaşma saat 23:15’te başlayacak. Farense - Benfica maçının yayıncı kuruluşu ise henüz belli olmadı.

Portekiz Kupası'nın son 16 turu kapsamında oynanacak olan Farense-Benfica karşılaşmasında Kerem Aktürkoğlu'nun yedeklerde başlaması bekleniyor.

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FARENSE - BENFİCA MAÇI MUHTEMEL 11’LERİ

Farense:

Velho; Africo, Falcao, Jorge; Pastor, Neto, Menino, Victor; Merghem, Tomane,Matias

Benfica:

Trubin; Bah, Araujo, Otamendi, Carreras; Aursnes, Kokcu, Luis; Di Maria, Vangelis, Schjelderup

SÜPER KUPAYI ALDI

Milli futbolcularımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica, Portekiz Lig Kupası finalinde Sporting Lizbon ile kozlarını paylaştı. Estádio Dr. Magalhaes Pessoa Stadyumu'nda oynanan maçta rakibine penaltılarda üstünlük kuran Benfica, Portekiz Lig Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Normal süresi 1-1 eşitle sona eren maçta Benfica'nın golü 29. dakikada Andreas Schjelderup'tan geldi. Sporting'in golünü ise 43. dakikada İsveçli yıldız Viktor Gyökeres kaydetti. Penaltılarda Sporting'e 7-6 üstünlük kuran Benfica, tarihinde 8. kez Lig Kupası'nı müzesine götürdü.