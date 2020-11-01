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Haber Giriş: 01.11.2020 - 21:11 | Son Güncelleme:

Far Cry 6 ve Rainbow 6 Quarantine’in çıkış tarihi değişti

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Far Cry 6 ve Rainbow 6 Quarantine’in çıkış tarihi değişti
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Ubisoft, yatırımcıları hedef alan geçtiğimiz gün yılın ilk yarısının finansal raporunu ve planlarını içeren bir rapor yayınladı. Her ne kadar genel tablo iyi gibi örünse de oyuncuların gözünden kaçmayan bazı kötü haberler de var.

Rapora göre Far Cry 6 ve Rainbow Six Quarantine’in çıkışı 2021-2022’e ertelendi.

Ubisoft, yatırımcılara bu durumun “covid-19'un neden olduğu üretim zorlukları bağlamında tam potansiyellerinden yararlanmak” amacıyla gerçekleştiğine dair bir açıklamada bulundu.

Raporun sonrasında sonuçlar kısmında Far Cry 6 ve Rainbow Six Quarantine oyunlarının evden çalışan personel nedeniyle gecikmeler yaşayan ancak şirkete yüksek katkı sağlayan ürünler olduğunu belirtti.

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