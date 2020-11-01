Far Cry 6 ve Rainbow 6 Quarantine’in çıkış tarihi değişti

Rapora göre Far Cry 6 ve Rainbow Six Quarantine’in çıkışı 2021-2022’e ertelendi.

Ubisoft, yatırımcılara bu durumun “covid-19'un neden olduğu üretim zorlukları bağlamında tam potansiyellerinden yararlanmak” amacıyla gerçekleştiğine dair bir açıklamada bulundu.

Raporun sonrasında sonuçlar kısmında Far Cry 6 ve Rainbow Six Quarantine oyunlarının evden çalışan personel nedeniyle gecikmeler yaşayan ancak şirkete yüksek katkı sağlayan ürünler olduğunu belirtti.