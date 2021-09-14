FAR CRY 6 için içerik planı açıklandı
Ubisoft, Far Cry 6 için gelecek içerik planını duyurdu. Oyuncuların efsanevi Far Cry kötü adamlarının zihinlerini keşfedeceği üç DLC bölümünü içeren Sezon Kartı’na ek olarak, Far Cry 6, 7 Ekim 2021’de piyasaya çıkışının ardından oyuna sürekli olarak yeni içerik getirmek için kapsamlı bir içerik yol haritası açıkladı.
Sezon Kartı ile oyuncular serinin en kötü şöhretli kötü adamlarının kontrolünü ele geçirecekler: Vaas Montenegro, Pagan Min ve Joseph Seed.
Üç DLC boyunca oyuncular, yepyeni bir "öl ve yeniden dene" deneyiminde kendi zihinlerinin dehşetinden kaçmak için mücadele eden farklı kötü karakterler olarak oynayacaklar. Kendilerini savunabilecekleri tek bir tabancayla başlayacak olan oyuncuların, daha güçlü olmak ve kötülerin ruhlarının derinliklerinde ilerlemeleri için yeni silahlar bulmaları ve farklı güçlendirmeleri açmaları gerekecek. Yoğun aksiyon ve hikâye anlatımını harmanlayan her DLC; her kötü karakterin geçmişini, dürtülerini ve amaçlarını daha iyi anlamak için eşsiz bir fırsat sağlayacak.
Far Cry 6 Sezon Kartı içeriği
Üç DLC bölümü, Sezon Kartı’na sahip olmasalar bile co-op olarak oynanabilecekler.
- Bölüm: “Vaas: Insanity”, Kasım 2021'de çıkması planlanıyor.
- Bölüm: “Pagan: Control”, Ocak 2022’de çıkması planlanıyor.
- Bölüm: “Joseph: Collapse”, Mart 2022’de çıkması planlanıyor.
Far Cry 3 Blood Dragon. Windows PC'deki Sezon Kartı sahipleri 2013'te piyasaya sürülen bu oyunu alırken, konsol ve Stadia oyuncuları Far Cry 3 Blood Dragon: Classic Edition'ı elde edecek.
Blood Dragon Seti, Far Cry 6 ana oyununda kullanılabilen yedi öge içerecek:
- Bir kıyafet: Blood Dragon Ekipman Seti.
- İki silah: AJM9 ve Kobracon.
- Bir araç: Omega Enforcer.
- Bir silah uğurluğu: KillStar.
- Bir hayvan dostu: K-9000.
- Bir araç uğurluğu: Blood Dragon Chibi.
Tek veya iki oyuncuyla co-op oynanabilen bu güçlü içerik harmanı şunları içerecek:
- Haftalık İsyanlar: Oyunun çıkışından itibaren her hafta (Ana hikâyenin tamamlanmasından sonra erişilebilir.) Antón Castillo partizanları Yara adasında ayaklanacak ve oyuncuların ortadan kaldırması için yeni tehditler oluşturacak. Oyuncuların onları arayıp bulmaları gerekecek ve tamamladıktan sonra bazı yeni ekipman geliştirmeleri de kazanabilecekler.
- 6 Özel Görev: Dünyanın benzersiz yeni bölgelerinde yer alan ve yeni oyun mekanikleri sunan bu operasyonlarda oyuncular, Antón'un silah tüccarlarından son derece dengesiz kimyasal silahları araklayarak aşırı ısınmadan çıkarma noktasına ulaşmak zorunda olacaklar. İlk iki konum (Mesozoico ve Maceo) oyun çıktığında erişilebilecek ve diğer 4 harita daha sonra ek olarak gelecek.
- Konuk yıldızları ve sevilen markaları içeren 3 crossover görevi: Danny Trejo, Rambo ve Stranger Things.