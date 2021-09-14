FAR CRY 6 için içerik planı açıklandı

Sezon Kartı ile oyuncular serinin en kötü şöhretli kötü adamlarının kontrolünü ele geçirecekler: Vaas Montenegro, Pagan Min ve Joseph Seed.

Üç DLC boyunca oyuncular, yepyeni bir "öl ve yeniden dene" deneyiminde kendi zihinlerinin dehşetinden kaçmak için mücadele eden farklı kötü karakterler olarak oynayacaklar. Kendilerini savunabilecekleri tek bir tabancayla başlayacak olan oyuncuların, daha güçlü olmak ve kötülerin ruhlarının derinliklerinde ilerlemeleri için yeni silahlar bulmaları ve farklı güçlendirmeleri açmaları gerekecek. Yoğun aksiyon ve hikâye anlatımını harmanlayan her DLC; her kötü karakterin geçmişini, dürtülerini ve amaçlarını daha iyi anlamak için eşsiz bir fırsat sağlayacak.

Far Cry 6 Sezon Kartı içeriği

Üç DLC bölümü, Sezon Kartı’na sahip olmasalar bile co-op olarak oynanabilecekler.

Bölüm: “Vaas: Insanity”, Kasım 2021'de çıkması planlanıyor.

Bölüm: “Pagan: Control”, Ocak 2022’de çıkması planlanıyor.

Bölüm: “Joseph: Collapse”, Mart 2022’de çıkması planlanıyor.

Far Cry 3 Blood Dragon. Windows PC'deki Sezon Kartı sahipleri 2013'te piyasaya sürülen bu oyunu alırken, konsol ve Stadia oyuncuları Far Cry 3 Blood Dragon: Classic Edition'ı elde edecek.

Blood Dragon Seti, Far Cry 6 ana oyununda kullanılabilen yedi öge içerecek:

Bir kıyafet: Blood Dragon Ekipman Seti.

İki silah: AJM9 ve Kobracon.

Bir araç: Omega Enforcer.

Bir silah uğurluğu: KillStar.

Bir hayvan dostu: K-9000.

Bir araç uğurluğu: Blood Dragon Chibi.

Tek veya iki oyuncuyla co-op oynanabilen bu güçlü içerik harmanı şunları içerecek: