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Fanatik Galatasaray taraftarından Icardi'ye şarkılı destek: Üzülme canım kardeşim!

Güncelleme Tarihi:

#GALATASARAY#Mauro Icardi#Şarkı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 13:19

Diyarbakırlı fanatik Galatasaray taraftarı, sarı-kırmızılıların Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'ye söylediği şarkıyla destek oldu.

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Sakatlığından dolayı bir süre sahalardan uzak kalacak Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'ye, Diyarbakır'dan destek geldi.

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Son dönemde ailesiyle de sıkıntılar yaşayan Icardi'ye, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşayan Galatasaray taraftarı Mehdi Keskinkılınç, söylediği şarkıyla destek oldu.

İnşaat ustası Keskinkılınç, Galatasaray ve Mauro Icardi sevgisinden dolayı evini sarı-kırmızıya boyamış, üzerine de Icardi yazmıştı.

Şarkı sözleri:

Üzülme canım kardeşim, sakın üzülme
İnan değmez o meymenet, o üzüntüne
Milyonlarca Galatasaray taraftarı senin yanında
Derdine derman oluruz, yarana merhem
Üzülme canım Icardi, sakın üzülme
Bir an önce iyileş de gel, canım kardeşim

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#GALATASARAY#Mauro Icardi#Şarkı

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