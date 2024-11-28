Fanatik Galatasaray taraftarından Icardi'ye şarkılı destek: Üzülme canım kardeşim!

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Sakatlığından dolayı bir süre sahalardan uzak kalacak Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'ye, Diyarbakır'dan destek geldi.
Son dönemde ailesiyle de sıkıntılar yaşayan Icardi'ye, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşayan Galatasaray taraftarı Mehdi Keskinkılınç, söylediği şarkıyla destek oldu.
İnşaat ustası Keskinkılınç, Galatasaray ve Mauro Icardi sevgisinden dolayı evini sarı-kırmızıya boyamış, üzerine de Icardi yazmıştı.
Şarkı sözleri:
Üzülme canım kardeşim, sakın üzülme
İnan değmez o meymenet, o üzüntüne
Milyonlarca Galatasaray taraftarı senin yanında
Derdine derman oluruz, yarana merhem
Üzülme canım Icardi, sakın üzülme
Bir an önce iyileş de gel, canım kardeşim