Fanatik Galatasaray taraftarından Icardi'ye şarkılı destek: Üzülme canım kardeşim!

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Sakatlığından dolayı bir süre sahalardan uzak kalacak Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'ye, Diyarbakır'dan destek geldi.

Son dönemde ailesiyle de sıkıntılar yaşayan Icardi'ye, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşayan Galatasaray taraftarı Mehdi Keskinkılınç, söylediği şarkıyla destek oldu.

İnşaat ustası Keskinkılınç, Galatasaray ve Mauro Icardi sevgisinden dolayı evini sarı-kırmızıya boyamış, üzerine de Icardi yazmıştı.

Şarkı sözleri:

Üzülme canım kardeşim, sakın üzülme

İnan değmez o meymenet, o üzüntüne

Milyonlarca Galatasaray taraftarı senin yanında

Derdine derman oluruz, yarana merhem

Üzülme canım Icardi, sakın üzülme

Bir an önce iyileş de gel, canım kardeşim