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eSpor
Haber Giriş: 25.02.2021 - 09:39 | Son Güncelleme:

Fall Guys’a Cuphead kozmetikleri geliyor

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Fall Guys’a Cuphead kozmetikleri geliyor
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Fall Guys üçüncü sezona Cuphead kostümleri geliyor.

Fall Guys, son zamanlarda oyuna tema olarak pop kültüründen esinlendiği şeyler ekliyor. Geçtiğimiz günlerde Doom Guy, Godzilla ve Sonic gibi başlıkların skinleri, kozmetikleri, oyunda yer almıştı. Ve Mediatonic şu an için henüz bu furyadan vazgeçecek gibi durmuyor. Oyuna gelecek yeni skinler Cuphead ve Mugman de bunun en büyük kanıtlarından.

Bu ortaklık Twitter üzerinden yapılan bir paylaşımla duyuruldu. 24 Şubat’ta Cuphead kostümü, 27 Şubat’ta ise Mugman kostümü oyuna geliyor. Kostümlerin her birine 10 Crown ücret ödenerek sahip olunabilir. 5 Crown’a ise emote alınabiliyor. Paket olarak tüm içeriği satın almak isteyenler ise toplamda 25 Crown gibi bir meblağı gözden çıkaracak.

Fall Guys şu anda üçüncü sezonunda ve geçtiğimiz ay sezon ortasında gelen büyük güncelleme ile oyuncuların yüzünü güldürmüştü.

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