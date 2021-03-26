Fall Guys Sezon 4 Squad Moduna dair yenilikler

Fall Guys Sezon 4, 22 Mart 2021 tarihinde oyuncularla buluştu. Mediatonic yetkilileri ise geçtiğimiz günlerde yeni sezonla oyna gelecek yeniliklere dair bilgilendirme yaptı. Hâlihazırda duyurulmuş yeni skinler ve senaryoların yanı sıra geliştiriciler, oyuna şu ana kadar gelen en büyük yeniliklerden birini duyurdu: Squad modu.

Geliştiricilerin IGN’e verdiği bir röportajda Squad moda dair detaylar paylaşıldı. Bu bilgilere göre dört kişilik takımlar halinde grup oluşturacak ve karşı takımlarla mücadele edecek.

Bunun için 4 kişilik 15 takım, toplamda 60 oyuncu, belirli harita ve senaryolarda mücadele edecek. Veirlen röportajda belirtildiğine göre tek bir takım oyuncusunun ölmesi, takımın zafer elde edebilecek olmasının önünü kapamayacak. Takımlar, son oyuncuları düşene kadar haritanın sonuna ulaşarak zafer elde etmek için mücadele edebilecek.

Yeni oyun moduyla birlikte elbette bu oyun moduyla uygulanacak yeni bir puan sistemi de söz konusu. Her turun sonunda en düşük puana sahip taktım, oyundan elenecek ve bir sonraki adım bu şekilde devam edecek.

Squad modunda elde edilen bir zafer 20 Crown parçası kazandırırken oyuncuların tam bir Crown elde etmek için 3 oyun kazanmaları gerekiyor.

Fall Guys Sezon 4, 22 Mart itibariyle Steam ve PlayStation oyuncularıyla buluştu.