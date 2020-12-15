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eSpor
Haber Giriş: 15.12.2020 - 09:45 | Son Güncelleme:

Fall Guys Sezon 3 detayları paylaşıldı

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Fall Guys Sezon 3 detayları paylaşıldı
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15 Aralık’ta çıkacak Fall Guys: Ultimate Lockout’un yeni sezonuna ait detaylar ve fragman paylaşıldı.

The Game Awards’ta Fall Guys: Ultimate Knockout’un üçüncü sezonuna ait detaylar paylaşıldı. Önceden de ipuçları verildiği gibi yeni sezonun teması kış olacak. Ayrıca bu sezonla yeni haritalar ve skinler de geliyor.

Bu ayın başında oyunun geliştiricileri resmi Twitter hesabından üç yeni video paylaşarak tüm detayları The Game Awards’ta duyuracaklarını söylemişti. Ekip sözünü tuttu ve yeni sezonun resmi fragmanıyla birlikte güncel bilgiler paylaşıldı.

15 Aralık’ta yeni sezonla birlikte oyuncular kış temalı yeni kostümler giyebilecek. Sezon 3 ile birlikte 30’dan fazla skin ve kostümün gelmesi bekleniyor. Fragmanda yeni haritalar ve engellere ait ipuçları da yer alıyor.

Yeni skinler açmak için oyun içi para birimi olan crownlar kullanılacak, bunun yanında yeni emotelar da oyuncuları bekliyor olacak.

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