Fall Guys Sezon 2 hakkında bilmeniz gereken her şey

Bu yeni sezonla birlikte oyuncular yeni karakter kozmetiği ‘skin’ler ve oyun içi kendilerini ifade etmek için kullanabilecekleri ‘emote’ları kazanma şansı elde edecekler. Bir sürü yeni kostümler ve birçok farklı yeni platform engeli geldi. Knight Fever, Wall Guys, Egg Siege ve Hoopsie Legends platformlar arasına eklenen yeni haritalar. Bu haritaların oyunculara yeni ve eğlenceli anlar yaşatması bekleniyor. Oyun geliştiricilerinin söylediğine göreyse Knight Fever en zor olanı.

Yeni sezon da ilk sezondaki sayıda ilerlenebilir rütbe içerecek. Üstelik sezon bileti de ücretsiz. Fall Guys'ın oyun içi para birimi olan Kudos ve Crowns da kazanabilirsiniz. Kudos, oyun oynadıkça kazanabildiğiniz bir para birimiyken Crowns sadece oyunda son hayatta kalana ödül olarak verilen bir para birimi.

