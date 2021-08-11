Faker ve Oner, Gen.G galibiyeti sonrasında konuştu

T1, 6 Ağustos’ta 2021 LCK Summer Split’te bir kez daha Gen.G’yi yendi. 2-1’lik bir skorla galibiyet alan takım, sezondaki 10. galibiyetini kazanmış oldu. Moon “Oner” Hyeon-joon ve Lee “Faker” Sang-hyeok, oyunun öne çıkan oyuncuları olarak Players of the Game seçildi ve analiz masasında röportaja alındı.

Analiz masası röportajı şu şekilde gerçekleşti:

Bugünkü zaferinizi kutlarım. Gen.G’yi birinci round’da yendikten sonra bugün yine onlara karşı zafer kazandınız. Nasıl hissediyorsunuz?

Oner: Maçı 2-0 alırız diye düşünüyordum ama maalesef 2-1 oldu. Yine de iyi hissediyorum.

Faker: Bugün kötü iş çıkarmadık ama kendimizi geliştirebileceğimiz noktalar gördüm, bu yüzden de bugünkü maç oldukça önemliydi.

Oner, Lee Sin ile harika bir performans sergiledi. Kendi performansın hakkında ne düşünüyorsun?

Oner: Oldukça memnunum. Ama yine de yapmasaydım dediğim şeyler oldu.

Genelde üst koridorda oynadın ve alt koridora pek bakmadın. Bu takımın stratejisinin bir parçası mıydı?

Oner: Böyle oynamamın sebebi alt koridor oyuncumuzun ben orada olmasan bile çok iyi oynaması.

Burdol iki el üst üste Irelia oynadıktan sonra üçüncü elde Irelia’yı banladınız. Başa çıkması zor mu geldi?

Oner: Burdol, beklediğimizden iyi oynadı. Eğer Burdol, Irelia oynamasaydı oyunu kazanacağımızı düşündük ve bu yüzden de karakteri banladık.

Olaf-Lulu ikilisini gördüğünüzde buna karşı nasıl oynamayı planladınız?

Faker: Bence Olaf ve Lulu ikilisi çok da büyük bir tehdit değildi. Onları oyunun ilerleyen dakikalarında alabileceğimizi düşündüm.

Faker bugün Orianna oynadı. Orianna, meta’da o kadar da popüler değil. Neden onu seçtin?

Faker: Orianna’yı takım kompozisyonuna uyduğu için seçtim. Ve mega eşyaları de öncekinden daha ucuz olduğu için karakteri oynaması daha kolay.

Geriye iki maçınız kaldı: DRX ve Hanwha Life Esports.

Oner: Geriye iki oyunumuz kaldı, ikisini de kazanmak için en iyi şekilde hazırlanacağız.

Faker: Takım iyi bir durumda olduğu için mutluyum. Sadece geri kalan iki maç için değil, playofflara da hazırlanarak şampiyonluğa oynamak istiyorum.