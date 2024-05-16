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Fair-Play liginin liderleri Galatasaray ve Trabzonspor!

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#Galatasaray#Trabzonspor#Fair-Play
Fair-Play liginin liderleri Galatasaray ve Trabzonspor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 07:00

Aslan ve Fırtına’ya 59’ar sarı kart çıkarken, sadece 1’er oyuncuları kırmızı kart gördü. Fenerbahçe’nin 82 sarı, 4 kırmızı kart, Beşiktaş 83 sarı, 4 kırmızı kart cezası aldığı ligde en fazla kart gören takım Hatayspor (101 sarı, 1 kırmızı).

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Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk için geri sayıma başlayan Galatasaray, ‘Fair-Play Ligi’ndeki performansıyla da göz kamaştırıyor. Aslan, geride kalan 36 haftada Trabzonspor ile birlikte en az sarı ve kırmızı kart gören iki takımdan biri.

Her iki ekip 59’ar sarı kart görürken, sadece 1’er oyuncuları kırmızı kartla ihraç edildi. Galatasaray’ın şampiyonluk için yarıştığı Fenerbahçe, 82 sarı 4 kırmızı kartla Fair-Play Ligi’nin alt sıralarında yer aldı. Beşiktaşlı futbolcular da 83 sarı, 4 kırmızı kart cezası aldı.

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Fair-Play liginin liderleri Galatasaray ve Trabzonspor

KARAGÜMRÜKLÜLER 6 KIRMIZI KART GÖRDÜ

En hırçın takımlar ise ligin alt kısmınd ayer alan takımlar... En fazla kart gören takım, 101’i sarı, 1’i kırmızı olmak üzere 102 kart çıkarılan Atakaş Hatayspor olurken, Vavacars Karagümrük 94 kartla ikinci, İstanbulspor 90 kartla üçüncü sırada yer aldı. Kartların rengini dikkate alacak olursak, sarılarda Hatayspor (101), kırmızılarda İstanbul temsilcisi Karagümrük önde.

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#Galatasaray#Trabzonspor#Fair-Play

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