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Fair Play Altın Şeref Bayrağı Fenerbahçe'nin!

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#Fenerbahçe#Türkiye#Fair Play
Fair Play Altın Şeref Bayrağı Fenerbahçenin
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2024 07:00

Amatör branşları bünyesinde barındıran, olimpiyatlara en çok sporcu gönderen ve fair play değerlerini benimsemiş spor kulüpleri arasında Fenerbahçe zirveye çıktı.

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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonunun olimpiyatlara en çok sporcu gönderen ve fair play değerlerini benimsemiş spor kulüplerini ödüllendirmek amacıyla başlattığı ‘Şeref Bayrağı’ organizasyonunda F.Bahçe 1. oldu.

iKiNCi iBB, ÜÇÜNCü ENKA

1364 spor kulübünün 2021-24 yılları arasında değerlendirildiği süreç sonunda 54 aday belirlenirken 16’sı finallere kaldı. 1. sırayı alan F.Bahçe altın yıldızlı bayrağın sahibi oldu. Sarı lacivertli kulüp, önceki ‘Şeref Bayrağı’nı da aldığı için bayrağında 2 yıldız taşımaya hak kazandı. 2. İBB Spor Kulübü gümüş yıldızlı bayrağı, ENKA Spor Kulübü de bronz yıldızlı bayrağı aldı.

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#Fenerbahçe#Türkiye#Fair Play

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