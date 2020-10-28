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Haber Giriş: 28.10.2020 - 12:20 | Son Güncelleme:

Facebook’un bulut oyun sisteminde Apple’a yer yok

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Facebook’un bulut oyun sisteminde Apple’a yer yok
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Çoğu büyük oyun geliştirici firma konsol ve bilgisayar oyunlarına odaklanırken Facebook, mobil oyunlara olan yatırımlarını büyütmeye yönelik hareket ediyor.

Facebook, Sony, Microsoft, Google, Amazon ve Nvidia gibi oyun dünyasında adını gerçek anlamda duyurmak için attığı adımları büyütüyor. İsmi geçen markalardan bazıları, insanların ağır grafikli oyunları kendi bilgisayarlarında oynayabilmesi için internet üzerinden işleyen Netflix benzeri bir bulut sistemine sahip. Markaların çoğu Grand Theft Auto V, Assassin’s Creed gibi ağır oyunlara odaklanırken Facebook oluşturacağı bulut sisteminin odağının mobil oyunlar olduğunu açıkladı.

Facebook’un sunmaya hazırlandığı yeni hizmet, Facebook Gaming kapsamında insalara mobil oyunları indirmeden oynama imkânı sunacak. Bunun yerine insanlar bilgisayarlarından Facebook Gaming sitesine bağlanarak istedikleri mobil oyunu oynayabilecek. Akıllı telefon kullanıcıları ise aynı şeyi Facebook uygulaması üstünden yapabilecek.

Facebook’un açıkladığı hizmet programında bilgisayar ve Android telefonlardan bahsedilse de iOS işletim sistemi bu planda yer almıyor. Facebook; Apple'ın, diğer sebeplerin yanı sıra bulut oyun sağlayıcılarının her oyunu inceleme ekibine göndermesini gerektiren kısıtlamalarının hizmetin şimdilik iPhone'larda yer almamasına sebep olduğunu açıkladı.

Facebook’ta oyunlardan sorumlu müdür yardımcısı Jason Rubin, konuyla ilgili “iOS ile ilgili izleyeceğimiz yol henüz net değil ancak bir şey kesin. Apple, oyunlara farklı bir yaklaşım sergiliyor ve bu çok değerli kaynak üzerinde orantısız kontrol uygulamaya devam ediyor.” dedi.

“Peki bulut oyun sistemi ne?

Konsollarınızın yerini bir kontrol kumandası ve ücretli bir üyelikle devralan bir şey? Kimileri için belki de.

Ya da belki telefonunuzu elinize alırsınız. Bir uygulama açarsınız. Bir oyun bulursunuz. Oynarsınız. Kumandaya ihtiyaç yok. Ücretli üyeliğe ihtiyaç yok.

Android telefonlarda sadece Facebook uygulamasına ihtiyacınız var. iOS’da şimdilik yokuz. Çünkü Apple (aah ah).

Ve şimdilik ABD’de ikamet ediyor olmanız gerekiyor. Çünkü veri merkezleri.

Ayrıca bulut sistemindeki oyunları bilgisayardan fb.gg/play adresi üstünden oynayabilirsiniz. Çünkü internet.”

Mobil oyun bulut sistemini hiçbir harici cihaz ve ücretli üyeliğe ihtiyaç olmaması üzerinden öne çıkaran Facebook’un bulut sistemi bir süreliğine sadece Amerika Birleşik Devletlerinde kullanıma açık olacak. Sistemin iyileştirilmesi ve veri merkezlerinin yaygınlaştırılmasıyla sistemin kısa sürede tüm dünyaya ulaşması bekleniyor.

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