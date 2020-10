Facebook’un bulut oyun sisteminde Apple’a yer yok

Facebook, Sony, Microsoft, Google, Amazon ve Nvidia gibi oyun dünyasında adını gerçek anlamda duyurmak için attığı adımları büyütüyor. İsmi geçen markalardan bazıları, insanların ağır grafikli oyunları kendi bilgisayarlarında oynayabilmesi için internet üzerinden işleyen Netflix benzeri bir bulut sistemine sahip. Markaların çoğu Grand Theft Auto V, Assassin’s Creed gibi ağır oyunlara odaklanırken Facebook oluşturacağı bulut sisteminin odağının mobil oyunlar olduğunu açıkladı.

Facebook’un sunmaya hazırlandığı yeni hizmet, Facebook Gaming kapsamında insalara mobil oyunları indirmeden oynama imkânı sunacak. Bunun yerine insanlar bilgisayarlarından Facebook Gaming sitesine bağlanarak istedikleri mobil oyunu oynayabilecek. Akıllı telefon kullanıcıları ise aynı şeyi Facebook uygulaması üstünden yapabilecek.

Facebook’un açıkladığı hizmet programında bilgisayar ve Android telefonlardan bahsedilse de iOS işletim sistemi bu planda yer almıyor. Facebook; Apple'ın, diğer sebeplerin yanı sıra bulut oyun sağlayıcılarının her oyunu inceleme ekibine göndermesini gerektiren kısıtlamalarının hizmetin şimdilik iPhone'larda yer almamasına sebep olduğunu açıkladı.

Facebook’ta oyunlardan sorumlu müdür yardımcısı Jason Rubin, konuyla ilgili “iOS ile ilgili izleyeceğimiz yol henüz net değil ancak bir şey kesin. Apple, oyunlara farklı bir yaklaşım sergiliyor ve bu çok değerli kaynak üzerinde orantısız kontrol uygulamaya devam ediyor.” dedi.

You’ll just need the Facebook app on Android. iOS won’t work for now. Because, Apple (sigh).



And you’ll need to be in the U.S. for now. Because, data centers.



You can also play our cloud-streamed games on desktop at https://t.co/wbEyHZ1dB1. Because, internet.