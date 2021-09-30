Face pull nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır? Face pull hareketi hangi kasları ve nereyi çalıştırır?

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Face Pull egzersizi başlıca olarak omuz kaslarını hedef alan bir egzersizdir. Ana olarak arka omuz kasının gelişimde büyük ölçüde yarayan bir omuz egzersizidir. Omuzların hacimsel ve dayanıklılığını büyük ölçüde artıran bir harekettir. Egzersizlerde unutulmaması gereken ve düzenli bir şekilde yapıldığında olumlu sonuçlar elde edilecektir. Face pull hareketi arka omuz deltoid kas grubunu çalıştıran önemli bir harekettir.



Face Pull Nedir?



Face Pull hareketi; spor salonlarında makine yardımı ile yapılabilecek bir harekettir. Cablecross makinesinde yapılabilecek bir harekettir ve bunun yanında halat olması gerekir. Her iki halat başından tutularak yüz bölgesine doğru çekiş hareketi ile çalışan arka omuz hareketidir.



Face Pull Ne İşe Yarar?



Face Pull, öncelikle omuzlarımızı özellikle de arka omuz başlarını ve arka deltoidleri çalıştırıp güçlendirip ve dayanıklı bir hale getiren egzersizdir. Ayrıca ön kol kaslarımızı da geliştirmektedir. Bir üst vücut egzersizidir. Omuz kaslarını daha güçlü ve daha hacimli görünümünü sağlamak için yapılacak bir egzersizdir.



Face Pull Nasıl Yapılır?



Öncelikle spor salonumuzda veya spor yaptığımız alanda Cablecross makinesi bulunması gerekir. Makara sistemini boyunuzdan biraz daha yukarı sabitleyin. Daha sonra halatı makara sistemine takın. Ve yüzünüze doğru çekilebilir uzaklığa geçin. Elleriniz birbirine yani avuç içlerinin birbirine paralel bir biçimde halatların ucunu kavrayın. Makineden ağırlık yere yani diğer plakalara temas etmeyecek bir uzaklığa geçin ki kaslarınız devamlı gergin klasın. Denge sağlamak için ayaklarınızın biri önde biri arkada olabilir.



Ağırlığı çekerken vücut ağırlığından faydalanmayın. Böyle yaparsanız hareketten tam verim alamazsınız. Ağırlığa ve arka omuzlarınıza iyi bir şekilde odaklanın. Nefes alışveriş kontrolünü sağlayın. Bu sizin performansınızı artıracaktır. Burun ve alın kısmına doğru halatı çekin. Negatif halde iken kontrollü bir biçimde ağırlığı bırakın. Egzersiz tekrarı 8 – 12 tekrar arasında tutun. 4 – 3 set arasında tamamlayın.



Face Pull Hareketi Hangi Kasları Ve Nereyi Çalıştırır?



İlk olarak ana grup olan omuz kaslarını çalıştırmaktadır. Latincede Deltoid posterior head olarak geçen arka omuz kasıdır. Scapula kürek kemiği ve ön kol kemiğinin yan tarafına bağlar. Hareket ana olarak bu kas gruplarını çalıştırmaktadır.



Orta omuz grubunu da çalıştırmaktadır. Omuz genişliğini artıran en belirgin olan kas grubudur. Scapula kürek kemiği ve Köprücük kemiğinden başlamaktadır.



Ön omuz kasına da büyük önemde fayda sağlamaktadır. Omuz kas gruplarının hacmini ve dayanıklılığını artıran bir egzersizdir face pull.



Face Pull Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir Ve Püf Noktaları Nelerdir?

İlk önce yapabileceğiniz sizi zorlamayan ve hareketi yaparken hileye ya da yanlış bir şekilde yapmanızı sağlamayacak ağırlık seçilmelidir. Dengenizi sağlayın belden ve vücut ağırlığınızdan faydalanmayın.

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Egzersiz esnasında öne doğru yatmayın dik ve düz bir vaziyette durun.

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Dirseklerinizi maksimum çekebildiğiniz kadar geriye çekin.

Kürek kemiklerinizi sıkın.

Omuzlarınıza odaklanın.

Face Pull Hareketine Alternatif Ne Yapılabilir?

Dumbell Row

Dumbell Face Pull With External Rotation

İncline w Raise

Scapular Retraction

Face Pull Faydaları Var mıdır?



Face pull hareketi, eksik olan omuzların hacim olarak güçlü ve büyük görünmesi için uygulanan arka omuz kasını geliştiren ve büyüten harekettir. Face pull egzersizi arka omuz eksikliğini kapatmakta oldukça fayda sağlar.