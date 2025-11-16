Fabrizio Romano'dan Galatasaray iddiası: 'Büyük hamleler peşinde, yalnızca Lookman değil!'

Haberin Devamı

Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray için İtalyan gazeteciden dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

İTALYA ÇIKARMASI

Calciomercato’nun haberine göre Galatasaray, Atalanta forması giyen Ademola Lookman için ocak ayında resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı yönetimin, Nijeryalı yıldız için yıllık 9 milyon euro net maaş içeren bir sözleşme önerisi planladığı belirtildi. Eğer bu teklif resmileşirse Lookman, Süper Lig’in en çok kazanan oyuncuları arasına girecek.

LOOKMAN'IN RAKAMLARI

Bu sezon Atalanta ile 10 resmi maça çıkan Lookman, skor katkısı anlamında beklentilerin altında kalarak yalnızca 1 gol kaydetti.

TEK HEDEF LOOKMAN DEĞİL

Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre, Galatasaray’ın gündemindeki tek isim Ademola Lookman değil.

Haberde, Başkan Dursun Özbek ve yönetiminin kadroyu güçlendirmek için ocak ayında önemli hamleler planladığı, listede birden fazla oyuncunun bulunduğu belirtildi.

"HABER YOLLAYAN FUTBOLCULAR VAR"

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, geçtiğimiz günlerde yapılan sponsorluk töreninde transfere dair şu sözleri sarf etmişti:

"Biz transferleri sadece ocak ayında yapmıyoruz. Herkes Galatasaray'a gelmek istiyor. Eksik olan bölgelere transferler yaptık. Başkanımız ve hocamız liderliğinde çalışmalarımız devam ediyor. Hocamız takviye isterse ocakta, konuşuruz. Gelmek isteyen futbolcular var bize. Haber yollayan futbolcular var."