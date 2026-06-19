Fabrizio Romano duyurdu: Milli yıldız imzalıyor!

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İtalya Serie A temsilcisi Roma, milli futbolcu Zeki Çelik’in sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre Roma yönetimi, tecrübeli sağ beke yeni kontrat teklifini iletti. Taraflar arasında yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağlanırken, resmi imzaların yakın zamanda atılması bekleniyor.

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ANLAŞMADA SONA GELİNDİ

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Son dönemde hız kazanan temasların ardından Roma’nın, Zeki Çelik ile 2029 yılına kadar geçerli yeni bir sözleşme üzerinde anlaşmaya varmak için yakın olduğu belirtildi.

YILLIK MAAŞI BELLİ OLDU

Yeni anlaşma kapsamında milli futbolcunun yıllık yaklaşık 3 milyon euro net maaş kazanacağı ifade edilirken, sözleşmedeki son detayların görüşüldüğü öğrenildi.

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SIRA RESMİ AÇIKLAMA

Teknik ekibin gelecek sezon planlamasında önemli bir yer verdiği Zeki Çelik için resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

PERFORMANSI

A Milli forması ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Zeki Çelik, geride bıraktığımız sezonda Roma ile 45 maça çıktı ve 1 gol - 4 asistlik skor katkısı sağladı.