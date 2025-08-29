Fabrizio Romano duyurdu: Fenerbahçe'de ayrılık çok yakın!

Haberin Devamı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılıklar da devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerin, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Aston Villa’dan kadrosuna kattığı Diego Carlos, bu yaz planların dışında yer aldı.

Sarı-lacivertlilerde forma şansı bulmakta zorlanan Brezilyalı stoper, kulüpten ayrılmaya hazırlanıyor.

ANLAŞMA ÇOK YAKIN

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Como, Fenerbahçe'den Diego Carlos'u kiralık olarak kadrosuna katmaya yakın.

SON ONAY BEKLENİYOR

Haberde; 'Kiralık transfer konusunda anlaşmaya varıldı. Fenerbahçe son onayı verdikten sonra oyuncu, İtalya'ya gidecek" ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe formasıyla sadece 5 karşılaşmada görev alan 32 yaşındaki savunmacının, kulüple 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.