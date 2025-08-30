×
Fabrizio Romano duyurdu: Fenerbahçe, Ederson transferi için devrede!

Güncelleme Tarihi:

Fabrizio Romano duyurdu: Fenerbahçe, Ederson transferi için devrede
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2025 23:57

Kaleci arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan Ederson için devreye girdiği öne sürüldü.

Transfer döneminin sonuna yaklaşılırken Fenerbahçe'den kaleci mevkisi için sürpriz bir hamle geldi.

EDERSON İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin Manchester City'den Ederson'u transfer etmek için çalışmalara başladı.

Haberde, Galatasaray'ın 10 milyon euroluk teklifinin reddedilmesinin ardından Fenerbahçe'nin devreye girdiği belirtildi.

YERİNE DONNARUMMA

Öte yandan Manchester City'nin Ederson'un ayrılması halinde, kalesini Gianluigi Donnarumma ile güçlendireceği aktarıldı.

GALATASARAY'IN '1' NUMARA HEDEFİ

Ayrıca Galatasaray uzun süredir Manchester City ve Ederson ile görüşmelerini sürdürüyor. Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, Brezilyalı kaleci ile uzun süre önce el sıkışmış olsa dahi, henüz Manchester City'yle pazarlık masasında orta yol bulunamadı.

