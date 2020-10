Fabricio Baiano: "Türkiye tam bana göre bir ülke, kariyerimin sonuna kadar..."

22 yaşındaki oyuncu Fabricio Baiano, 3 yıllık sözleşme imzaladığı Çaykur Rizespor’da geçtiğimiz hafta DG Sivasspor karşılaşmasında takımının ilk golünü ve aynı zamanda kendi kariyerinin de ilk golünü kaydetmişti. Golün kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Baiano, “Kariyerimin de ilk golü bu. Değil Rizespor’un, değil Süper Lig’in kariyerimin de ilk golü bu. Çok mutlu oldum. Özellikle o golle beraber takımımızın güveninin yerine gelmesi ve maç sonuna kadar skoru devam ettirip sonda da golü atmamız, gol attığım maçta da kazanmamız ayrıca mutlu etti beni. Ben topla ilerlerken etrafıma gerçekten hiç bakmadım. Çünkü kaleye gitmeye çok odaklanmıştım. Kaleye yakınlaşıp şut açısını bulduğumda da vurdum” diye konuştu.



"Türkiye aslında tam bana göre bir ülke"

Türkiye’de daha önce futbol oynadığı Brezilya ve Portekiz’e nazaran daha iyi iş çıkardığını dile getiren Baiano, “Brezilya ve Portekiz’de futbol biraz daha teknik oynanıyor. Türkiye aslında tam bana göre bir ülke. Biraz daha fiziksel mücadelenin ön plana çıktığı bir futbol oynanıyor. Bu da tabiri caizse benim işime geliyor. Ben de burada iyi iş çıkartıyorum ve burada kalmak istiyorum” ifadelerini kullandı.



"Savaşçı oyuncular asla pozisyon seçmezler"

Teknik Direktör Stjepan Tomas’ın görev verdiği her yerde oynayabileceğini dile getiren Baiano, “Benim gibi savaşçı, mücadeleci oyuncular asla pozisyon seçmezler. Hoca nerede görev verirse ben orada oynarım. Benim doğal pozisyonum 8 numara ama patlayıcı bir kuvvet olduğum için, patlayıcı bir kuvvet nerede gerekliyse hocam beni orada değerlendiriyor. Ben de elimden gelen her şeyi yapıyorum” dedi.



"Birbirine tamamen alıştığında çok daha güzel şeyler yapabilecek bir ekibiz"

Sezona 17 transfer ile başlayan Çaykur Rizespor’da tüm yeni futbolcuların takıma adapte olması halinde daha iyi sonuçlar alınabileceğini sözlerine ekleyen Baiano, “Neredeyse tamamen yeni bir takım kuruldu. Ben de bu takımın bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Yeni transferlere baktığımızda hepsi önemli isimler. Zaten burada Fernando Boldrin gibi Samudio gibi iyi oyuncular vardı. Ben geldim, Remy geldi, Emir Dilaver geldi. Şu anda bir kolej havası da oluştu. Biraz zaman istiyor. Tamamen o hava oluştu diyemem. Fazla transfer yaptığınız zaman takım arkadaşlarının birbirine alışması biraz zaman alıyor. Biz bu süreyi kötü skorlar almadan geçersek önümüzde çok daha güzel günler olduğuna inanıyorum. Çünkü bu ekip birbirine tamamen alıştığında çok daha güzel şeyler yapabilecek bir ekip” açıklamasını yaptı.





"Taraftarların pozitif enerjisini, katkısını, varlığını kalbimde hissediyorum"

Korona virüs pandemisi nedeniyle maçların seyirciye kapalı olmasının eksikliğini hissettiklerini ifade eden Baiano, “Çok zorlu günlerden geçiyoruz. Bir futbolcu olarak taraftarların eksikliğini çok fazla hissediyoruz. Ben taraftarları bu ailenin, bu kulübün bir parçası olarak görüyorum. Şu anda bir parçamız eksik. Nasıl bir takımda bir parça eksik olur sıkıntı olur şu anda da durum öyle. Ama ben onların pozitif enerjisini, katkısını, varlığını hissediyorum kalbimde. Her ne kadar yanımızda olamasalar da statta olamasalar da bizi desteklemeye devam etsinler. Pozitif enerjilerini yollamaya devam etsinler. Biz onlar için elimizden geleni yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar iyi oynamaya çalışıyoruz. Bu bundan sonra da öyle olacak. Bizden desteklerini esirgememelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.



"Futbola odaklanmak için Rize bulunmaz bir şehir"

Rize’nin futbola odaklanmak için ideal bir şehir olduğunu, bu nedenle Rize’de çok mutlu olduğunu ifade eden Baiano, “Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki ben Rize’yi çok beğendim. Ankara da güzel bir şehirdi ama büyük bir şehirdi. Burada futbolcularla kaynaşma şansı daha fazla. Benim gibi aile babası olan ve futbola odaklanan biri için gerçekten çok güzel bir şehir. Eşim var, çocuklarım var, onlarla beraber burada çok mutluyuz biz. Hiçbir sıkıntımız yok. Diğer futbolcularla daha fazla iletişim halinde kalıyoruz. Bence bu bir avantaj. Yani benim gibi sadece futbola odaklanmak isteyen futbolcular için Rize bulunmaz bir şehir. Dışarıya çıktığınız zaman, taraftarlarla iletişim halinde olduğunuzda onların o sıcaklığını, enerjisini hissettiğinizde siz de daha fazla motive oluyorsunuz, daha fazla mutlu oluyorsunuz. Biz bu işi zaten taraftarlar için yapıyoruz. Onların mutlu olması için yapıyoruz. İyi bir karşılık olduğu zaman taraftarlardan bu sizi çok mutlu ediyor. Yani işinizi iyi yaptığınız anlamına geliyor. O yüzden şu ana kadar her gittiğim yerde çok iyi karşılanıyorum, güler yüzle karşılaşıyorum, bu beni çok mutlu ediyor” diye konuştu.



"Şu anda hedefim Rizespor’un başarılı olması"

Rizespor’un başarısından başka bir şeye odaklanmadığını dile getiren Baiano, “Şu anda benim tek odaklandığım nokta, tek hedefim Rizespor’un başarılı olması. Rizespor benimle uzun dönemli bir kontrat yaptı, yatırım yatı. Ben de bunun karşılığını vermeye çalışıyorum. Bugün burada Rizespor’u çok iyi noktalara getirebiliyorsak ve ben de buna katkı sağlayabiliyorsam ne mutlu bana. Sadece benim değil, kulübün de mutlu olacağı, kulübün de para kazanacağı bir teklif olursa, biliyorsunuz futbolda her şey konuşuluyor. Ama tekrar söylüyorum benim şu anda hedefim Rizespor’un başarılı olması” dedi.

"Süper Lig’de sonuçları detaylar belirliyor"

Süper Lig’de oynadıkları tüm maçların zor olduğunun ve kolay takım olmadığının altını çizen Baiano, “Süper Lig’de hiçbir maç kolay değil. Bütün ekiplere içeride olsun dışarıda olsun çok saygı göstermemiz gerekiyor. Odaklanmada, konsantrasyonunuzda bir eksiklik olursa bu size pahalıya patlıyor. Süper Lig’de sonuçları detaylar belirliyor. Bu detaylar da sizin motivasyonunuz ile alakalı. Ufak bir düşme olursa, alçak gönüllülüğünüzü kaybederseniz hesap kesiliyor. Bizim o yüzden son 4 maçta gösterdiğimiz direncin üzerine alçak gönüllülüğümüzü kaybetmeyerek, gittiğimiz ekibe saygı göstererek oynamalıyız. Eğer bunu başarabilirsek iyi sonuçlar devam edecek” şeklinde konuştu.



"Takımdaki herkesle aram çok iyi"

Aynı dili konuştukları için Boldrin, Fernando ve Samudio ile daha fazla sohbet etme imkanı bulduklarını ancak tüm takımla arasının iyi olduğunu vurgulayan Baiano, “Biz burada Rizespor olarak bir aileyiz. Ben taraftarlarımızdan hiçbir oyuncuyu ön plana çıkarsın, başka bir oyuncuyu geri plana atsın istemiyorum. Biz bir aileyiz, hepimiz bu ailenin parçasıyız. Buradaki oyuncuların hepsi çok değerli, çok iyi oyuncular. Herkese aynı desteği vermelerini istiyorum. Tabi ki Boldrin, Fernando ve Samudio ile aramız biraz daha iyi. Aynı dili konuşuyoruz. Biraz daha sohbetimiz fazla oluyor ama takımdaki herkesle aram çok iyi” dedi.



"Kariyerimin sonuna kadar Türkiye’de kalmak istiyorum"

Türkiye’de gördüğü ilgiden çok memnun olduğunu dile getiren Baiano, “Şehir ile alakalı gerçekten şikayet edebileceğim bir konu yok. Yemekler de çok lezzetli, hangi restorana gitsem çok lezzetli yemekler geliyor önüme. O yüzden de sadece övgü ile bahsedebilirim. Baklavayı çok seviyorum. Maç arasında ülkeme gitmeyeceğim, burada Türkiye’de kalacağım. Ailemle birlikte İstanbul’u gezeceğim. Ailemle gitmek istediğim başka yerler de var. Yani zamanımızı burada geçireceğiz. Ben burada çok mutluyum. Hem şehirden hem ülkeden memnunum. İlk geldiğim günden beri burada herkes bana çok iyi davranıyor. Ve hatta eğer becerebilirsem kariyerimin sonuna kadar da Türkiye’de kalmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

