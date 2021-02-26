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GeriFutbol Fabrice N'Sakala'dan şampiyonluk sözleri
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Futbol
Haber Giriş: 26.02.2021 - 21:12 | Son Güncelleme:

Fabrice N'Sakala'dan şampiyonluk sözleri

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Fabrice N'Sakala'dan şampiyonluk sözleri
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Beşiktaş'ın 3 golle kazandığı Denizlispor maçının ardından Fabrice N'Sakala değerlendirmelerde bulundu.

Kazanarak devam etmek istediklerini belirten Fabrice N'Sakala, "Çok uzun süredir bu top kapma meselesine çalışıyoruz. İyi oynayarak kazandık. Herkesin kazandığı dönemde kazanarak devam etmek önemliydi. Sezon hala çok uzun. Kazanarak devam etmek istiyoruz. Aile gibiyiz. Bu bir kulüp politikası. İyi hissediyoruz. Umarız böyle devam eder ve hedefimiz olan şampiyonluğu elde ederiz." diye konuştu.

Fabrice NSakaladan şampiyonluk sözleri

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