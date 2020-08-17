Fabrice N'Sakala: Şampiyon olursak statta gitar çalacağım

Fabrice N'Sakala'nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Çok heyecanlıyım. Türkiye'de ilk maçım Beşiktaş'a karşıydı. Şimdi Beşiktaş forması giyeceğim. Bu benim için bir gurur kaynağı. Yoğun bir maratona hazırım. Büyük bir kulüpte bunlara hazır olmanız gerekiyor. Her şeyin iyi olacağına inanıyorum.

Sergen Hoca'nın harika futbolculuğunu izledim. Alanyaspor'da da Sergen Yalçın'dan çok şey öğrendim. Burada kendisiyle tekrar çalışacağım için mutluyum. Atiba gibi uzun süre oynayıp Beşiktaş'ta efsane olmak istiyorum.

"İMZA ATARKEN TARAFTARIN ÖNÜNDE OYNAMA HAYALİ KURUYORDUM"

Taraftarsız oynamak çok zor. Buraya imza atarken taraftarın önünde oynamanın hayalini kuruyordum. Beşiktaş taraftarına karşı rakip olduğunuzda bile tüyleriniz diken diken oluyor. Taraftarların bana ne lakap takacağını merakla bekliyorum. Bazıları bana 'Fuego' diyordu, Instagram hesabım da öyle. Taraftarlar ne isterse onu söyleyebilir.

Takım arkadaşlarımla çabuk alıştım. Şu an için her şey iyi gidiyor. Domagoj Vida ve Atiba gibi oyuncuları tanıyorum. Zaten rakip olarak çok kez oynadık. Diğer arkadaşlarımla da sohbetimiz var, şakalaşıyoruz. Daha da iyi olacağız.

"BURAYA ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN GELDİM"

PAOK maçı tek maç olacağı için olmak ya da olmamak gibi. Her futbolcu gibi ben de Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Turu geçip taraftarımıza Şampiyonlar Ligi'ni hediye etmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi en önemli turnuva. Bizler de bu turnuvanın bir parçası olmak istiyoruz. Buraya bunun için geldim. Bazı maçlardan önce Şampiyonlar Ligi müziğini dinleyerek kendimi motive ediyorum.

"ŞAMPİYON OLURSAK STATTA GİTAR ÇALACAĞIM"

Müzik futbolun dışında beni rahatlatan bir şey. Tüm takıma söz verdim, şampiyon olursak statta gitar çalacağım.

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