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Fabio Miretti, Beşiktaş'ta!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Fabio Miretti#Transfer
Fabio Miretti, Beşiktaşta
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2026 20:00

Beşiktaş, İtalya Serie A ekibi Juventus'un orta saha oyuncusu Fabio Miretti'yi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

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Beşiktaş, 23 yaşındaki orta saha Fabio Miretti’yi satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Fabio Miretti’nin satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Juventus kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Fabio Miretti’ye şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" 

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#Beşiktaş#Fabio Miretti#Transfer

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