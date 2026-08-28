Fabio Miretti, Beşiktaş'ta!

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Beşiktaş, 23 yaşındaki orta saha Fabio Miretti’yi satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Fabio Miretti’nin satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Juventus kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Fabio Miretti’ye şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız"
Juventus, Fabio Miretti'nin Beşiktaş'a transferinin detaylarını açıkladı.— Spor Arena (@sporarena) August 28, 2026
▪️ 2 milyon Euro kiralama bedeli
▫️ 13 milyon Euro satın alma opsiyonu
▪️ Opsiyon devreye girerse 3 mali yılda ödenecek pic.twitter.com/NeJeZu9Prr