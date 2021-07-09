Fabio Capello'dan A Milli Futbol Takımı değerlendirmesi: "Sahada yok gibiydiler"

İtalyan teknik direktör Capello, İtalya'nın başarısında Mancini'nin çok büyük etkisi olduğunu belirtirken Türkiye'nin performansını ise hayal kırıklığı olarak yorumladı.

TRT Spor'un sorularını yanıtlayan 75 yaşındaki futbol adamı, İtalya'nın performansıyla ilgili olarak, "Mancini çok başarılı ve çok güzel işler yaptı. Bütün takımdaki oyuncuları iyi değerlendiriyor, oynamalarını sağlıyor. Bütün takım oyuncuları en iyi şekilde oynadığı gibi oyuna dahil olduklarını hissetmeleri başarıda önemli rol oyandı. Kendi güçlerinin bilincinde. Bu bilinç onların daha verimli olmasını sağlıyor. Mancini öyle bir takım kurdu ki yedekteki futbolcu oyuna dahil olduğu anda bile takımın ritmini düşürmüyor, hemen adapte oluyor. Maçın kalitesini ve seviyesini en üst düzeyde tutuyor. Bunda da Mancini'nin önemli rolü var" diye konuştu.

"TÜRK MİLLİ TAKIMI SAHADA YOK GİBİYDİ"

Avrupa Şampiyonası'na grup aşamasında veda eden A Milli Futbol Takımı hakkında da konuşan Capello, "Türk Milli Takımı'ndan biraz daha farklı oyun ve fazlasını beklerdim. Sahadaydılar ama sanki sahada yok gibiydiler. Türk Milli Takımı bence daha iyi oynayabilirdi. Kaliteli, tecrübeli oyuncuları olmasına rağmen bence gerçek performansını tam olarak ortaya koyamadı. İyi mücadele edemedi diye düşünüyorum. Dünya Kupası eleme maçlarında çok başarılı Türkiye gördük. Avrupa Şampiyonası'nda aynı başarıyı göremedik" dedi.