Fabinho: 'Büyük maçlarda Salah gibi büyük oyuncu gerekir!'

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Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor'da Fabinho, Noah Saviolo ve Franculino Dju, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

DJU: HARİKA BİR GALİBİYET

"Harika bir galibiyet oldu! Önümüzde bir süreç var, tüm maçlarda böyle devam etmeliyiz.

Stadyumu çok beğendim. Harika bir atmosferdi. Gerçekten çok iyiydi."

FABINHO: "BÜYÜK MAÇLARDA BÜYÜK OYUNCU GEREKİR, SALAH GİBİ!"

"Her zaman önemlidir galip gelmek. Böyle bir performansla kazanabilmek çok daha özel. Tüm takım arkadaşlarım mücadele etti. 4 gol attık. Gol yemedik. Çok daha fazla gol bulabilirdik aslında. Taraftarlarımız inanılmaz destek verdi, onlara da güzel bir hediye verdik.

Hocamız çok çalışmamız gerektiğini söyledi. Bizden yoğunluk istedi. Çok kısa süredir hocayla beraberiz, bazı noktalara dokunuş yaptı. İyi savunma, direkt oyun istedi. Hücumda başarılı olduk. Önümüzde milli ara var, bu arayla birlikte hocayı daha iyi tanıyacağız, fikirlerini anlayacağız. İyi bir süreç olacak.

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Salah'ın böyle performanslarına alışkınım. Onunla beraber sahada olmaya alışkınım. Bize sahada güven veriyor. Büyük maçlarda büyük oyuncular gerekir. Böyle oyuncuların bir şey yapmasını beklersiniz, Salah her zaman oradadır. Çok çalışkan biridir. Onunla beraber olduğumuzda daha tehlikeliyiz. Takım gücünü gösteriyor. Çok mutluyum. İlk hat-trick'i, inanılmaz mutluyum. Onu tebrik ediyorum."

SAVIOLA: TARAFTARA SÖZ VERİYORUM

"Çok mutluyum, çok iyi bir galibiyet oldu. Bu stadyumdaki ilk golüm. İlk goller her zaman mutluluk vericidir. Böyle devam etmeliyiz.

İnanılmaz mutluyum. Taraftarlarımıza da teşekkür etmeliyim. Trabzonspor için daha fazla gol atacağımın sözünü veriyorum.

Kanat oyuncuları için gayet rahat bir formasyon kurduk. Saha içinde çok rahat hissettim kendimi."