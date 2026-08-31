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Fabian Hürzeler'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

#Ferdi Kadıoğlu#Brighton#Fabian Hürzeler
Fabian Hürzelerden Ferdi Kadıoğlu açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 10:42

Brighton'ın teknik direktörü Fabian Hürzeler, Ferdi Kadıoğlu ile ilgili çıkan transfer iddialarına cevap verdi.

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Alman teknik adam, Premier Lig'de 4-3 kaybettikleri Chelsea maçının ardından basın toplantısı düzenledi.

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"30 DAKİKANIN ARDINDAN 3-0 GERİDEYDİK"

Futbolcularının Chelsea karşısında duruş sergilediğini belirten Hürzeler, "30 dakikanın ardından 3-0 gerideydik. Sonrasında oyuncularım kalitelerine olan büyük inançlarını ortaya koydular. Büyük bir karakter sergilediler, 3-1 yaptık. Maçı kontrol etmek için oradaydık, pek çok pozisyon ürettik. Maçı domine ettik, 3-2'yi bulduk. Ardından durumu 3-3 yapmak için yine birçok şans yakaladık ve sonrasında maçın nasıl devam edeceğini kim bilebilirdi ki." diye konuştu.

Fabian Hürzelerden Ferdi Kadıoğlu açıklaması

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"BELİRLİ ANLARDA SAVUNMA DENGESİ İLE OYUNU KONTROL ETME ARASINDAKİ DENGEYİ KAÇIRDIK"

Basit şeyleri doğru yapma konusunda yeterince iyi bir maç geçirmediklerini aktaran Alman çalıştırıcı, "Belirli anlarda savunma dengesi ile oyunu kontrol etme arasındaki dengeyi kaçırdık. Bu kesinlikle geliştirmemiz gereken bir şey. Ancak bu sahaya gelip bu kadar çok pozisyon üretmek, maçın birçok anında topa sahip olmak, Chelsea'ye bu kadar sorun yaşatmak, oyuncularıma çokça tebrik sunmam gereken bir durum." dedi.

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Fabian Hürzelerden Ferdi Kadıoğlu açıklaması

"FERDİ İLE NEYE SAHİP OLDUĞUMUZU HEPİMİZ BİLİYORUZ"

Hürzeler, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun transfer iddialarıyla ilgili soruya, "Önümüzdeki günlerde oyuncularımız hakkında pek çok söylenti çıkacağını düşünüyorum. Bir kulüp olarak başarılı olduğunuzda, ki Brighton iyi oyuncular transfer etmesiyle ve dünyadaki en iyi transfer sistemlerinden birine sahip olmasıyla bilinir, oyuncuların başarısı ve elde ettiği sonuçlarla birleşince ilgi çekmeniz normal. Bu yüzden son derece rahatım. Ferdi ile neye sahip olduğumuzu hepimiz biliyoruz, Ferdi de Brighton ile neye sahip olduğunu biliyor. Bu yüzden oldukça rahatım." yanıtını verdi.

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#Ferdi Kadıoğlu#Brighton#Fabian Hürzeler

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