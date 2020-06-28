FA Cup yarı finalinde dev eşleşmeler!

Manchester City, St. James Park Stadı'nda Newcastle United'a konuk oldu. Belçikalı futbolcu Kevin de Bruyne'nin 37. dakikada penaltıdan attığı golle Manchester City ilk yarıyı 1-0 üstünlükle kapadı. Pep Guardiola'nın öğrencileri, Raheem Sterling'in 68. dakikada attığı golle 2-0 öne geçti ve müsabaka bu skorla tamamlandı.



Manchester City, FA Cup'ta Arsenal, Manchester United ve Chelsea'nin ardından adını yarı finale yazdıran son takım oldu.



- FA Cup yarı final eşleşmeleri belli oldu



FA Cup'ta çeyrek final karşılaşmalarının tamamlanmasıyla, yarı final eşleşmeleri de belli oldu.



Yarı final eşleşmeleri Manchester United-Chelsea, Manchester City-Arsenal şeklinde gerçekleşti.



Kupada yarı final maçları 18-19 Temmuz'da, final maçı da 1 Ağustos'ta Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

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