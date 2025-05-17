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FA Cup Şampiyonu Crystal Palace!

Güncelleme Tarihi:

#F.A CUP#Manchester City#Crystal Palace
FA Cup Şampiyonu Crystal Palace
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2025 20:42

İngiltere F.A Cup finalinde Manchester City'i 1-0 mağlup eden Crystal Palace, kupayı müzeye götürdü.

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Manchester City ile Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. 

Wembley'de oynanan müsabakayı Crystal Palace 1-0 kazanarak kupanın sahibi oldu. 

Oliver Glasner yönetiminde Premier Lig'de 12. sırada olan Crystal Palace'a kupayı getiren tek golü 16. dakikada Eberechi Eze kaydetti. 

Öte yandan Manchester City'de Omar Marmoush 36. dakikada kullanılan penaltı vuruşundan yararlanamadı. 

Bu sezon hem Premier Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde beklentilerin altında kalan Pep Guardiola'nın öğrencileri, sezonu kupasız kapattı. 

Crystal Palace aynı zamanda tarihinde ilk kez FA Cup'u müzesine götürme başarısı gösterdi. Londra ekibi, daha önce 1990 ve 2016'da olmak üzere oynadığı iki finali de kaybetmişti. 

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Crystal Palace, bu zaferle birlikte gelecek yıl UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. 

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#F.A CUP#Manchester City#Crystal Palace

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