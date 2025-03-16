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F1'de sezonun ilk yarışında kazanan Lando Norris!

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#Formula 1#Lando Norris#Avustralya
F1de sezonun ilk yarışında kazanan Lando Norris
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 10:43

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun açılış etabı Avustralya Grand Prix'sini, McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı.

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Melbourne'de yer alan 5,2 kilometre uzunluğundaki Albert Park Pisti'nde düzenlenen sezonun ilk etabı, 57 tur üzerinden yapıldı.

Norris, baştan sona büyük heyecana sahne olan yarışa pole pozisyonunda başladı.

Değişken hava koşulları, kazalar, yarış dışı kalan pilotlar, güvenlik araçları ve takım stratejilerinin damga vurduğu yarışı 1 saat 42 dakika 06.304 saniyelik derecesiyle rakiplerinin önünde bitiren Norris, kariyerinin 5. etap galibiyetine ulaştı.

Son 4 sezonun şampiyonu Red Bull pilotu Hollandalı Max Verstappen, liderin 0.895 saniye gerisinde ikinci sırayı aldı. Mercedes'ten Büyük Britanyalı George Russell, Norris'in 8.481 saniye arkasında üçüncü oldu.

Kariyerinde 7 dünya şampiyonluğu bulunan Büyük Britanyalı Lewis Hamilton ise Ferrari'deki ilk yarışında 10. sırayı elde etti.

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Sezonun ikinci yarışı Çin Grand Prix'si, 23 Mart'ta düzenlenecek.

Avustralya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

F1de sezonun ilk yarışında kazanan Lando Norris

PİLOTLAR

1. Lando Norris (Büyük Britanya): 25 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 18

3. George Russell (Büyük Britanya): 15

4. Alexander Albon (Tayland): 12

5. Andrea Kimi Antonelli (İtalya): 10

TAKIMLAR

1. McLaren: 27

2. Mercedes: 25

3. Red Bull: 18

4. Williams: 12

5. Aston Martin: 8

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#Formula 1#Lando Norris#Avustralya

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