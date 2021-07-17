F1 sprint yarışı nedir ve nasıl yapılıyor?

F1 sprint yarışları, ana yarışın kısaltılmış şeklidir. F1 sprint yarışlarında ana yarışa kıyasla daha az kilometre tamamlanır. Sprint yarışları birçok seride kullanılmaktadır. Sprint yarışları Formula 2'de de görülebilmektedir.

F1 sprint yarış formatı, hafta sonunda gerçekleştirilen her seans önemli olmasına ve aksiyonu bütün hafta sonuna yayacak.

3 gün boyunca gerçekleştirilecek olan neredeyse her seans GP'de direkt olarak etki edeceğinden, her seans ayrı bir heyecana ve öneme sahip olacak.

Her seansın ayrı bir öneme sahip olmasıyla normalde kısmen daha sakin geçen cuma günü de ayrı bir önem kazanacak ve daha dolu geçecek. Taraftarlar hafta sonunun 3 günü de büyük bir seans izleyebilecek (sıralama turları, sprint yarış, grand prix) ve aksiyon 3 güne yayılmış olacak.

Hafta sonunda yer alan 3 günün daha dolu geçmesinin, hafta sonunun genelinde daha iyi bir tecrübe yaratacağı düşünülüyor.

F1, uzun süredir geleneksel hafta sonu formatında değişikliğe gitmeyi düşünüyordu. Yeni bir format arayışında ters grid uygulaması gibi diğer opsiyonlar da gözden geçirilse de bu formatlar sprint yarışlara kıyasla daha az ilgi gördü.

SPRİNT YARIŞI NASIL YAPILIR?