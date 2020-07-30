MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Motor Sporları HaberleriF1 pilotu Perez'in corona virüsü(koronavirüs) testi pozitif çıktı
GeriMotor Sporları F1 pilotu Perez'in corona virüsü(koronavirüs) testi pozitif çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Motor Sporları
AA
Haber Giriş: 30.07.2020 - 23:01,Son Güncelleme:

F1 pilotu Perez'in corona virüsü(koronavirüs) testi pozitif çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
F1 pilotu Perez'in corona virüsü(koronavirüs) testi pozitif çıktı
Abone Olgoogle-news

Formula 1 takımlarından Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamada, belirsiz sonuçlanan ilk testin ardından bugün Silverstone Pisti'ne çıkmayan 30 yaşındaki Perez'in ikinci testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Perez'in 2 Ağustos Pazar günü sezonun 4. yarışı olan Büyük Britanya Grand Prix'sinde yarışamayacağı belirtildi.

Formula 1'de koronavirüse yakalanan ilk pilot olan Perez'e daha önce yapılan testin belirsiz sonuçlandığı ve kendisini izole ettiği açıklanmıştı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle