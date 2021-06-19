MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Motor Sporları HaberleriF1 Fransa Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
GeriMotor Sporları F1 Fransa Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Motor Sporları
AA
Haber Giriş: 19.06.2021 - 18:52 | Son Güncelleme:

F1 Fransa Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
F1 Fransa Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 7. yarışı Fransa Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Fransa'nın Le Castellet bölgesindeki 5 bin 842 metrelik Paul Ricard Pisti'nde 53 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turları yapıldı.

Max Verstappen, 1.29.990'lık derecesiyle ilk cebin sahibi oldu ve bu sezonki ikinci pole pozisyonuna ulaştı.

Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Verstappen'in 0.258 saniye arkasında ikinciliği, Finlandiyalı takım arkadaşı Valtteri Bottas ise 0.386 saniye geride üçüncülüğü elde etti.

Fransa Grand Prix'si yarın TSİ 16.00'da koşulacak

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi