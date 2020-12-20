F1 Esports dünya şampiyonu belli oldu

Alfa Romeo Racing ORLEN F1 Esports sürücüsü Jarno Opmeer, F1 Esports’ta dünya şampiyonluğu kazanarak takımın tarihindeki ilk ödülü Hinwil’e götürdü. Bunun bir başlangıç olduğunu belirten takım, 2021’de de takımlarının şampiyonluk için rekabet edeceklerini söyledi.

Alfa Romeo Racing ORLEN F1 Esports Takım Sorumlusu şu açıklamayı yaptı: “Şampiyon unvanını kazanmak inanılmaz ve takım üyelerimizin gurur duyması gereken bir başarı. Şampiyona oldukça çekişmeli geçti, Jarno ise başından beri heyecan verici bir performans sergiledi. Constructors’da ikinci olmak sinir bozucu olsa da geriye dönüp baktığımızda gurur duyacağımız bir deneyim oldu.”

Takım menajeri James Doherty ise şu açıklamalarda bulundu: “Takımımdan daha fazla gurur duyamazdım. Bu takıma ilk katıldığımda hedef iyi bir derece kazanmak ve Drivers’ Championship’e katılabilmekti. Constructors’a çıkabilmek bile bizi oldukça sevindirmişti. Çok şey öğrendik ve bu öğrendiklerimizi takımımızın en iyisi olmasını istediğimiz için gelecek sezonlara da taşıyacağız.”

Dünya şampiyonu unvanını kazanan Jarno Opmeer ise süreci ve gelecekteki hedeflerini şu şekilde anlattı: “Şu anda F1 Espor şampiyonu unvanına sahip olmak yaşadığım en güzel duygu. Bu süreçte her şeyimi ortaya koydum, daha iyi olabileceğim zamanlar oldu ama şampiyonluğa giden yol sanırım böyle, bu yüzden sergilediğim performanstan memnun kaldım. Elimizde gerekli araçlar var ve bu turnuvayla bir sürü şey öğrendik. Önümüzdeki sene ise takım olarak şampiyonluk kazanmaya çalışacağız. Sonraki hedefimiz bu.”

Bu ifadelerle takımına bireysel olarak bir ödül getiren Opmeer, gelecek sene takım olarak birincilik kazanmak için çalışacaklarını söylüyor.

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