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F1 Brezilya Grand Prix'sinin galibi Lewis Hamilton

#Formula 1#Hamilton#Verstappen
F1 Brezilya Grand Prixsinin galibi Lewis Hamilton

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 19. ayağı Brezilya Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

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Sezonun 19. mücadelesi, Sao Paulo kentindeki 4,3 kilometrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde 71 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa 10. cepten başlayan Hamilton, şampiyonluk mücadelesi verdiği Red Bul-Honda sürücüsü Max Verstappen'i 59. turda geçerek ilk sıranın sahibi oldu.

Kalan bölümde liderliği bırakmayan Hamilton, sezonun 6'ncı, kariyerinin 101. birinciliğine ulaştı.

Verstappen, liderin 10.4 saniye arkasında 2'nci, Valtteri Bottas ise takım arkadaşı Hamilton'ın 13.5 saniye gerisinde 3. oldu.

Bu sonuçla puanını 318,5'e çıkaran Hamilton, pilotlar klasmanı lideri Verstappen ile arasındaki farkı 14'e indirdi.

Sezonun 20. yarışı Katar Grand Prix'si 21 Kasım'da yapılacak.

SPRİNT YARIŞTA 15 SIRA YÜKSELDİ

Britanlı pilot, sprint yarışta cezası sebebiyle son sıradan başlamış ve 5. sıraya kadar yükselerek bugün 10. sırada yer alma hakkı kazanmıştı.

Brezilya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

- Pilotlar

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1. Max Verstappen (Hollanda): 332,5 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 318,5 puan
3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 203
4. Sergio Perez (Meksika): 178
5. Lando Norris (Büyük Britanya): 151

- Takımlar

1. Mercedes 521,5
2. Red Bull: 510,5
3. Ferrari: 287,5
4. McLaren: 256
5. Alpine: 112

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#Formula 1#Hamilton#Verstappen

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