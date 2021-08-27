F1 Belçika Grand Prix'si ne zaman? F1 heyecanı Belçika'da sürecek

Şu ana kadar Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 5, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) 4, Sergio Perez (Red Bull-Honda) ve Esteban Ocon'un (Alpine) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor. İşte, F1 Belçika Grand Prix'si hakkında bilgiler...

Belçika Grand Prix'sinin sıralama turları, 28 Ağustos Cumartesi TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek. 44 turluk yarış ise 29 Ağustos Pazar günü aynı saatte başlayacak. Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 195 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 187

3. Lando Norris (Büyük Britanya): 113

4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 108

5. Sergio Perez (Meksika): 104

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 303

2. Red Bull: 291

3. Ferrari: 163

4. McLaren: 163

5. Alpine: 77