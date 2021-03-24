F.Bahçe’nin sistemi santrforlar için eziyet

Spor Arena / Süleyman ARAT - FEYYAZ UÇAR: Caner’in gözü kapalı ortaları dışında ceza sahasına servis yapılmıyor. Rabbim F.Bahçe santrforlarına yardım etsin!

SERHAT AKIN: Bir sezonda 32 gol atmış bir santrfor olarak alınan Samatta, iddia ediyorum; bu sistemde 5 senede 30 gol atamaz.

ZAFER TÜZÜN: Samatta da, Cisse de nokta santrfor değil. İkisi de yanlış transfer. Kanatlardan yeterli orta da gelmiyor.

Papiss Cisse, daha geçen yıl ligde 22, kupada 4 gol attı. Mbwana Samatta, Genk’te 2018-19 sezonunu tam 32 gol, 6 asistle tamamladı, ertesi sezon da leblebi gibi gol atmaya devam edince (11 maçta 10 gol) Ocak 2020’de 10.5 milyon Euro’ya Premier Lig ekibi Aston Villa’ya transfer oldu. Böylesine parlak kariyeri olan iki santrfor bu sezon Fenerbahçe’de buluştu. Doğal olarak tüm sarı lacivertliler çok umutluydu. Ama gel gör ki; evdeki hesap çarşıya uymadı. Gerek Cisse gerekse Samatta şu ana kadar sadece 4’er gol atabildi.

Son iki maçta tek şut atamadılar

Bu kadarla kalsa iyi; Cisse 2-1 kaybedilen Gençlerbirliği maçında 45 dakika, Samatta da Beşiktaş derbisinde 59 dakika sahada kalmasına rağmen bırakın gol atmayı, rakip kaleye bir tek şut dahi çekemedi. İki futbolcunun neden bu denli etkisiz ve suskun kaldıklarını, geçmişte sarı lacivertli formayı giyen forvetler Feyyaz Uçar, Serhat Akın ve Zafer Tüzün’e sorduk. Üçü de sorunun futbolculardan çok teknik direktör Erol Bulut’un oynattığı sistemde olduğu görüşünde birleşti. İşte Uçar, Akın ve Tüzün’ün görüşleri...

FEYYAZ UÇAR

CiSSE VE SAMATTA BEŞiKTAŞ’TA EN AZ 20 GOL ATAR

F.Bahçe’nin oyun anlayışı ve kadro yapısı santrforlar için eziyet. Caner’in gözü kapalı yaptığı ortalar dışında ceza sahası içine yeterince servis yapılmıyor. F.Bahçe orta sahası ve kanat oyuncularında santrforları efektif kullanmak diye bir düşünce yok. Bu yüzden ben “Rabbim F.Bahçe santrforlarına yardım etsin” diyorum. Yoksa ikisi de kötü oyuncu değil. Al Samatta’yı, Cisse’yi koy Beşiktaş’a; en az 20 gol atarlar. F.Bahçe’de santrforu parlatacak oyuncu topluluğu yok. Benim oynadığım dönemde Sergen Yalçın bu pozisyondaydı. Sergen aynı anda üç yere top atabilecek varyasyonu kafasında planlayabilirdi. Öyle bir yere top bırakırdı ki bize golü atmak kalırdı.

SERHAT AKIN

KALECiN AĞLIYOR, SEN GÜLÜYORSUN!

Derbide Aboubakar 7-8 gol pozisyonuna girdi, şutlar çekti. Aboubakar sahadaki gücünü kulübeden alıyor. Belli ki Sergen Yalçın ona “Çık oyna, özgürsün” demiş. Bir sezonda 32 gol atmış bir oyuncu olarak Fenerbahçe’ye transfer edilen Samatta’nın sadece 4 golü var. Ne oldu, bu adam gol atmayı mı unuttu? Samatta bu sistemde, bu pozisyonda oynasın, iddia ediyorum 5 senede o 30 golü atamaz. Peki geçen sene

leblebi gibi gol atan Cisse’ye ne oldu? Futbolu mu unuttu? Bence sorun Erol Bulut kaynaklı. Saçma rotasyonlarla hepsini küstürdü. Bak yemeye çalıştığın Ozan seni kurtardı! Samatta’ya gol attıracak atak organizasyonun yok. Ben sezon başı Erol Bulut’ta Alman ekolü var sandım çok umutlandım ama hayatımın yanılgısı oldu. Ya senin kalecin ağlıyor, sen gülüyorsun... Böyle olur mu?

ZAFER TÜZÜN

MURiÇ’iN YERiNE AYNI TiPTE SANTRFOR ALINMALIYDI

Samatta da, Cisse de nokta santrfor değiller. Kanatlardan da çok top gelmediği için gol yollarında zayıf kalıyorlar. Bana göre yanlış transferler. Bir mevkiye 4-5 transfer yapılmaz. Bir tane alırsın en iyisini alırsın. Vedat Muriç’in yerine aynı tipte bir golcü alınması gerekirken, kanat ağırlıklı oynayabilen iki oyuncu almak büyük hataydı. Fenerbahçe coşkulu, rakibi baskı altına alan bir takım olmalı. Santrforlara top gelmiyor. Onlar da mecburen gol atabilecekleri bölgeye giremiyorlar. Bence Samatta da, Cisse de düzelmez. Forvette en iyi transfer Valencia. En beceriklileri o. Fenerbahçe’de kadro planlaması yanlış. Erol Bulut iyi bir teknik adam ancak Fenebahçe’ye biraz erken geldi.

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